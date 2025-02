¿Cómo funciona el declararse en bancarrota en Estados Unidos?

Suscríbete a nuestros canales

Declararse en bancarrota es un proceso en el cual un individuo declara formalmente que no cuenta con suficientes ingresos para pagar sus deudas. En Estados Unidos, este proceso está regulado legalmente.

En Estados Unidos, existen varios capítulos bajo los cuales una persona o negocio puede declararse en bancarrota, siendo los más comunes el Capítulo 7, 11 y 13.

¿Qué significa declararse en bancarrota en Estados Unidos?

Capítulo 7: Liquidación

Este tipo permite la eliminación de la mayoría de las deudas no garantizadas. Un fiduciario se encargará de liquidar los activos no exentos para pagar a los acreedores. Es ideal para aquellos que no tienen ingresos suficientes para pagar sus deudas.

Capítulo 11: Reestructuración empresarial

Este caso es, generalmente, utilizado por empresas, porque permite a los negocios reorganizar sus deudas y continuar operando mientras se reestructura su situación financiera.

Capítulo 13: Reestructuración

Permite a los deudores con ingresos regulares reestructurar sus deudas a través de un plan de pago a plazos que dura entre 3 y 5 años. Es adecuado para quienes desean mantener sus activos, como una casa o un automóvil.

¿Si me declaró en bancarrota en Estados Unidos qué pasa?

Con la declaración de bancarrota hay ciertas situaciones que se presentan, como la eliminación de deudas no garantizadas, se detiene el acoso de los acreedores, ofrece la posibilidad de establecer un plan de pago asequible, especialmente en el capítulo 13 y extiende los plazos de pago, lo que puede ayudar a evitar la ejecución hipotecaria.

También elimina embargos que afectan la capacidad del deudor para mantener activos esenciales, brinda la oportunidad de reconstruir el crédito y establecer una base financiera más sólida.

Lo que debe tener en consideración

La bancarrota en Estados Unidos puede afectar negativamente el puntaje crediticio durante varios años, por lo que es recomendable consultar con un abogado especializado en bancarrota para evaluar si es la mejor opción y para recibir asesoramiento personalizado.

