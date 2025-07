UFC Fight Night: cartelera, por dónde y a qué hora ver Derrick Lewis vs. Tallison Teixeira

Suscríbete a nuestros canales

La acción regresa al octágono este sábado 12 de julio con un nuevo UFC Fight Night desde el Bridgestone Arena de Nashville, Estados Unidos. El combate estelar será en la categoría de peso pesado entre Derrick Lewis, clasificado número 9 del ranking, y el brasileño Tallison Teixeira, número 13 y aún invicto.

Además del plato fuerte, la velada incluye otras cinco peleas en la cartelera principal, entre ellas el regreso del experimentado Stephen Thompson, que enfrentará al brasileño Gabriel Bonfim en peso welter. Calvin Kattar y Steve Garcia también se cruzarán en un duelo prometedor en la división pluma.

El evento contará con un total de doce combates, incluyendo seis preliminares donde destacan nombres como Lauren Murphy, Max Griffin y el semipesado Kennedy Nzechukwu.

Horarios según región:

Preliminares:

Estados Unidos (ET): 6:00 PM

México y Centroamérica: 4:00 PM

Colombia, Perú y Ecuador: 5:00 PM

Venezuela: 6:00 PM

Argentina y Chile: 7:00 PM

España: 00:00 del domingo

Cartelera principal:

Estados Unidos (ET): 9:00 PM

México y Centroamérica: 7:00 PM

Colombia, Perú y Ecuador: 8:00 PM

Argentina y Chile: 10:00 PM

España: 03:00 del domingo

Dónde ver:

En Estados Unidos el evento será transmitido por ESPN y ESPN+. En México estará disponible por Fox Sports Premium, mientras que en Argentina y el resto de Latinoamérica podrá verse a través de Fox Sports 2 y Disney+.

Cartelera principal:

Derrick Lewis vs. Tallison Teixeira

Stephen Thompson vs. Gabriel Bonfim

Calvin Kattar vs. Steve Garcia

Nate Landwehr vs. Morgan Charrière

Vitor Petrino vs. Austen Lane

Junior Tafa vs. Tuco Tokkos

Cartelera preliminar:

Max Griffin vs. Chris Curtis

Jake Matthews vs. Chidi Njokuani

Lauren Murphy vs. Eduarda Mora

Kennedy Nzechukwu vs. Valter Walker

Mitch Ramírez vs. Mike Davis

Fatima Kline vs. Melissa Martínez

Derrick Lewis llega con la intención de imponer su experiencia y potencia frente a un Teixeira que quiere seguir sorprendiendo a la división. Nashville será el escenario de una noche cargada de tensión y espectáculo dentro de la jaula.

Visite nuestra sección Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.