¿Cómo tramitar la doble ciudadanía guatemalteca desde EEUU? Requisitos y beneficios

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Si naciste en Guatemala pero te has naturalizado en otro país, o si eres hijo de guatemaltecos nacido en el extranjero, tienes el derecho constitucional de reclamar tu origen.

La doble ciudadanía guatemalteca no solo representa un lazo emocional con la "Tierra de la Eterna Primavera", sino que también es una herramienta legal que facilita procesos como herencias, compra de propiedades y el ejercicio de derechos civiles en Guatemala.

El respaldo legal de la doble nacionalidad

Muchos migrantes temen que al obtener la nacionalidad del país donde residen, perderán sus derechos en Guatemala.

Sin embargo, según el portal informativo Qué Pasa Media, la Constitución Política de la República de Guatemala protege este derecho.

El artículo 146 establece que naturalizarse en un país extranjero no significa perder la nacionalidad guatemalteca, siempre que se sigan los procesos de recuperación o registro correspondientes.

Pasos esenciales para iniciar el trámite de la doble nacionalidad guatemalteca

Si deseas obtener el reconocimiento de la doble nacionalidad, hay un camino administrativo que debes seguir:

El primer paso es visitar el consulado guatemalteco más cercano o dirigirte directamente a las oficinas del Registro Nacional de Personas (RENAP) en Guatemala.

Documentación de origen: Necesitarás presentar tu Certificado de Nacimiento original que te haya emitido el RENAP.

Prueba de naturalización: Es fundamental que muestres el documento que confirme tu ciudadanía extranjera, como un certificado de naturalización o tu pasaporte extranjero.

Formulario de solicitud: El personal consular te proporcionará una declaración jurada donde expresas tu deseo de conservar o recuperar la nacionalidad guatemalteca.

Requisitos para hijos de guatemaltecos nacidos en el exterior

El proceso es un poco diferente para los hijos de ciudadanos guatemaltecos que nacieron fuera del país. En este caso, los padres deben registrar el nacimiento en el consulado.

Los requisitos incluyen el certificado de nacimiento extranjero, que debe estar debidamente apostillado y traducido (si no está en español), además del Documento Personal de Identificación (DPI) vigente de los padres.

¿Cuáles son los beneficios de tener la doble nacionalidad guatemalteca?

Tener la doble ciudadanía trae consigo una serie de beneficios muy interesantes. Por ejemplo, permite a los ciudadanos viajar con un pasaporte guatemalteco, lo que significa que pueden evitar los costos de visas y las restricciones de tiempo que suelen enfrentar los turistas.

También facilita las transacciones bancarias y la compra de propiedades, ya que elimina esos recargos que a menudo se imponen a los extranjeros.

Los expertos de Qué Pasa Media destacan la importancia de mantener tu DPI al día, ya que es el documento fundamental para cualquier trámite legal que necesites realizar más adelante.

Si estás en Estados Unidos o en otro país, te sugerimos que agendes una cita a través de los sitios oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto te ayudará a acelerar un proceso que reafirma tu identidad y tus raíces.

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