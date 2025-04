Conoce la tarjeta Go City New York: ahorra visitando las principales atracciones de la ciudad

Suscríbete a nuestros canales

Viajar a Nueva York puede ser por completo una grata experiencia, si usted puede contar con la posibilidad de ahorrar dinero en las entradas a más de 100 lugares y experiencias, con solo obtener la tarjeta Go City New York.

La GO City de New York es una tarjeta de la familia Go City, que tiene presencia en muchas ciudades de USA, y ofrece:

Entrada gratis a las atracciones de Nueva York que usted elija en una lista de más de 100 lugares y excursiones.

que usted elija en una lista de más de 100 lugares y excursiones. Podrá ahorrar hasta 50 % respecto a lo que le costaría pagar cada entrada por separado. ¡Cuantas más atracciones, más ahorra!

La tarjeta es un código QR que usted enseña en el móvil.

La tarjeta ofrece dos modalidades:

La modalidad depende del tipo de viaje que usted decida realizar.

Todo incluido (por número de días) Usted puede visitar tantas atracciones como quiera de esta lista a lo largo de los días que elija: 1, 2, 3, hasta 10 días consecutivos. No hay límite diario de atracciones, esta modalidad está pensada para visitar Nueva York solo por unos días.

(por número de días) Usted puede visitar tantas atracciones como quiera de esta lista a lo largo de los días que elija: 1, 2, 3, hasta 10 días consecutivos. No hay límite diario de atracciones, esta modalidad está pensada para visitar solo por unos días. Explorer Pass (por número de atracciones). Usted elige cuántos lugares quiere visitar de todos estos. Puede escoger un pack de 2, 3, 4, hasta 10 atracciones. Tiene un lapso de 30 días para visitar las atracciones desde la primera visita.

Atracciones de Nueva York incluidas

La Go New York es una de las tarjetas turísticas de Nueva York que ofrece diversidad de atracciones, desde los lugares más indispensables hasta los menos emblemáticos.

Observatorios, como el Top of the Rock, el Empire State Building, el Edge y el One World, la Estatua de la Libertad, el Museo de Ciencia Natural, cruceros por Nueva York, Bus turístico Hop On Hop Off durante un día; entre otros.

Precio de la Tarjeta Go City New York

Precios de la tarjeta Todo Incluido (según el número de días). Recuerde que en la web oficial encontrará descuentos importantes.

Foto: anuevayork.com

Precios de la Tarjeta Explorer Pass (por número de atracciones)

Foto: anuevayork.com

Cómo usar la tarjeta y reservar entradas

La Go New York es una tarjeta virtual. Usted puede bajar el PDF que le enviarán y mostrar el código QR desde el celular cada vez que entre a una atracción; o puede bajar la app y tener allí guardad la tarjeta digitalmente.

Todas las instrucciones las encontrará en el correo que le enviarán.

Vigencia. Desde que compre el pase, usted tiene un año para usarlo por primera vez.

Cómo activarla. El pase se activa cunado usted visita la primera atracción, y es válido por 30 días (Explorer Pass) o durante los días consecutivos que usted haya elegido (Todo Incluido).

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube