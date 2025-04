Programas de Nueva York para perdonar deudas estudiantiles ya están disponibles: entérese cómo registrarse

Suscríbete a nuestros canales

Actualmente, se pueden solicitar tres de los diversos programas de condonación de préstamos estudiantiles ofrecidos por el Departamento de Educación de Nueva York.

Entre los años 2019 y 2020, el 54% de los graduados universitarios en Nueva York se graduaron con deuda estudiantil, lo que se traduce en un promedio de $30.951 por persona, de acuerdo con cifras del Instituto para el Acceso y Éxito Universitario, reseña Univision.

¿Cuáles son los programas que ayudan a perdonar las deudas estudiantes en Nueva York?

Programa Get on Your Feet

Se requiere que los solicitantes cumplan con las siguientes condiciones primordiales:

Ser graduado universitario de Nueva York dentro de los dos años previos

Estar suscrito a un plan federal de pago basado en ingresos

Realizar pagos equivalentes al 10% de su ingreso discrecional

Poseer un ingreso bruto ajustado que no exceda los $50.000

Haberse graduado de una escuela secundaria en Nueva York

Tener su principal centro de trabajo en Nueva York.

Para aplicar, puedes hacer clic en este enlace.

Programa de Incentivo para Docentes de Enfermería (NFLF)

Para ser considerado para la condonación de préstamos, los aspirantes deben:

Tener una licencia de enfermería válida en Nueva York

Ocupar un puesto como docente o facultativo clínico adjunto

Haber mantenido una residencia estatal continua durante al menos 12 meses, con un beneficio máximo de $40,000, pagaderos a razón de $8.000 por año.

La fecha límite para aplicar es el 16 de mayo de 2025. Para registrarse, haz clic en este enlace.

Programa de Incentivo para Agricultores Jóvenes

Para poder optar a este programa de condonación de préstamos, se exige:

Tener un título de una universidad acreditada en Nueva York

Estar operando una granja de tiempo completo en el estado, siempre y cuando no hayan pasado más de diez años desde el inicio de la operación.

Además, se debe asumir el compromiso de mantener la granja en funcionamiento durante un mínimo de cinco años.

El beneficio máximo que se puede recibir es de $50.000, distribuidos en pagos anuales de $10.000.

Otros programas que estarán disponibles en julio para perdonar deudas estudiantiles en Nueva York

