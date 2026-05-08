Costco abre nuevas tiendas: ¿está tu ciudad en la lista oficial?

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El crecimiento de los clubes de precios en el mercado estadounidense responde a la alta demanda de productos de calidad a costos competitivos. Los consumidores buscan opciones que permitan maximizar el rendimiento de su presupuesto mensual.

La empresa mantiene un ritmo constante de aperturas para acercar su oferta a comunidades que requieren suministros a gran escala. Cada nuevo establecimiento genera empleos directos y dinamiza la actividad comercial en las zonas elegidas.

La cadena confirmó que Costco abrirá nuevas sucursales próximamente durante el mes de mayo, en New Braunfels en Texas y North Visalia en California

¿Cuáles estados se benefician de las nuevas sucursales de Costco?

La sucursal de New Braunfels abrirá el 15 de mayo y se sumará a las más de 40 tiendas operativas en Texas. Por su parte, la tienda de North Visalia inicia operaciones el 21 de mayo en el estado de California.

California reafirma su posición como el territorio con mayor presencia de la marca al superar los 130 almacenes activos. La planificación de la empresa incluye también tres inauguraciones para junio y tres adicionales para agosto.

Durante el mes de junio, la cadena llegará a Syracuse en Utah y a Pensacola en Florida. Asimismo, el estado de Arizona contará con un nuevo Business Center en la ciudad de Chandler para clientes corporativos.

¿Qué ciudades esperan nuevas sucursales?

Para el cierre del verano, la firma proyecta aperturas en Albany, Nueva York, que actualmente posee 19 sucursales. Wisconsin y Minnesota también recibirán nuevas sedes en las localidades de Oconomowoc y Otsego respectivamente.

Wisconsin cuenta hoy con 11 tiendas, mientras que Minnesota opera 13 almacenes según los datos del portal corporativo. Los usuarios pueden verificar la ubicación más cercana mediante el localizador oficial con su código postal.

Este plan de expansión refuerza la infraestructura de una de las tiendas más populares por su modelo de afiliación. La compañía busca consolidar su presencia en regiones donde el tráfico de compradores crece año tras año.

¿Cuánto valen las membresías de Costco?

El acceso a estos almacenes requiere una membresía anual que, tras el aumento de 2024, cuesta $65 para el nivel Gold Star. La afiliación tipo Business mantiene el mismo precio de 65 dólares para comerciantes y revendedores.

La opción Executive tiene un valor de $130 y ofrece una recompensa anual del 2% en compras calificadas. Este nivel de membresía permite a los socios acumular un beneficio máximo de hasta $1.250 cada año.

La estrategia de la cadena combina la apertura de locales físicos con incentivos financieros para sus miembros recurrentes. El éxito del modelo reside en ofrecer ahorros significativos a cambio de la lealtad de sus suscriptores.

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