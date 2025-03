Descubra qué puede hacer en Los Ángeles este fin de semana: Elija entre conciertos, muestras de museo y más

Suscríbete a nuestros canales

Las personas que residen o que se encuentran de visita en Los Ángeles, California, Estados Unidos (EEUU), deben saber que existe toda una variedad de eventos para que el fin de semana “no pase por debajo de la mesa”.

Si no tiene planes y se encuentra solo, en familia, con pareja o incluso con niños, puede escoger las opciones que mejor se adapten a usted y a su bolsillo.

Algunas actividades son gratuitas, pero otras tienen costo de entrada, por lo que debe tener en cuenta su presupuesto a la hora de elegir.

A continuación, podrá encontrar conciertos, actividades culturales, y hasta celebraciones para ST Patricks Day, como lo reseña el portal de La Opinión.

Por ejemplo, este viernes 14 de marzo, los fanáticos del cantante mexicano Carlos Rivera podrán disfrutar de un concierto en el teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles), donde presentará su gira Carlos XX. El evento da inicio a partir de las 8:00 pm: Carlos Rivera | Peacock Theater.

15 de marzo

Los fanáticos de la música de banda, mariachi y ranchera, tienen una gran opción para este sábado.

La banda Marca MP, se estrenará en el Intuit Dome (3930 W. Century Blvd., Inglewood), donde presentará su gira Only enamorados y los temas de nuevo álbum, “Lealtad”.

La cita es a las 8:00 de la noche, los interesados pueden comprar sus entradas por Ticketmaster.com.

La cantante argentina Nathy Peluso llega a The Novo (800 W. Olympic Blvd., a335, Los Angeles) para cantar por vez primera al público de Los Angeles.

El encuentro musical también se llevará a cabo a partir de las 8:00 pm: Boletos Nathy Peluso | Boletos Concierto Nathy Peluso 2025 Mexico - viagogo.

Se inaugura la exhibición Jewels of the Sea: A Jellyfish Experience del parque acuático SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego) abrirá sus puertas.

Ofrece a los visitantes una inusual combinación de elementos del acuario, diversas especies de medusas y medios inmersivos: Jewels of the Sea: The Jellyfish Experience | Animals | SeaWorld San Diego.

El Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) tiene activo su Drop-in Workshop for Families: Dream Big during Oscars Season!

Evento en el que pueden dibujarse ganando un Oscar y escribir sus discursos de aceptación, así como crear sus propias estatuillas y colocarse frente a la pantalla verde para para verse en la carrera de sus sueños.

Este evento se realizará de 12:30 a 2:30 de la tarde.

Desde este sábado 15 y hasta el domingo 16 de marzo se celebrará el Shamrocks and Shenanigans en Skypark, en el Skypark at Santa’s Village (28950 California 18, Skyforest).

Un evento en el que el Duende Seamus regresa a la villa para la celebración del Día de San Patricio. Habrá comida, música en vivo, búsqueda de monedas de oro, un show de títeres y más.

Puede conocer más sobre lo que ofrece y adquirir sus entradas en: SHAMROCKS & SHENANIGANS 2025 - SkyPark at Santa's Village.

16 de marzo

Se llevará a cabo un evento gratuito cultural, se trata del Museums Free-for-All.

Este evento celebra la cultura y las artes gratis en el sur de California, incluye la participación de más de 30 museos e instituciones culturales que presentan arte, herencia cultural, cine, historia natural y más.

Para más información sobre la programación de este evento, visite: SOCAL MUSEUMS | Discover over 60 museums in Southern California.

El Kidspace Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) estrenó desde este jueves 13 de marzo su temporada de mariposas.

Este evento ofrece la oportunidad a la comunidad de reconectar con la naturaleza y experimentar la maravilla de la renovación.

Puede asistir el día de su preferencia, pero puede ser ideal para un domingo si no tiene planes con los pequeños de la casa: Butterfly Season in Pasadena, CA | Kidspace Children's Museum.

