Día del Cono Gratis en Dairy Queen: la lista de restaurantes donde puede recibir su helado de vainilla

Este lunes anunciaron el regreso del Día del Cono Gratis a Dairy Queen, para comenzar la llamada dulce de la primavera.

Coincidiendo con el equinoccio de primavera, que ocurre el 20 de marzo, se ofrecerá un cono pequeño de helado suave de vainilla gratis, con el icónico rizo de DQ en la parte superior.

"El Día del Cono Gratis es, sin duda, uno de nuestros días favoritos del año", dijo Maria Hokanson, vicepresidenta ejecutiva de marketing de DQ. "No hay nada más dulce que disfrutar de un delicioso cono, en DQ, para comenzar una temporada llena de motivos para celebrar".

Cabe destacar que, la oferta de cono gratis no incluye entrega a domicilio ni pedidos a través del móvil, y está limitada a un cono por persona, según indica lo reseñado por Telemundo.

Para ver la lista completa de restaurantes que estarán haciendo la promoción, haz clic aquí.

Dairy Queen también ofrece la oportunidad de ganar "Conos Gratis por un Año" a través de un sorteo. Para participar, descarga la app de DQ y regístrate en DQ Rewards para tener la oportunidad de ganar. Puedes encontrar más información sobre las reglas del sorteo de cono gratis por un año aquí.

El Día del Cono Gratis de Dairy Queen es independiente del que también organiza Ben & Jerry's, que se celebrará el 8 de abril de este año.

