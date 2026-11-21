La celebración del Día Nacional de la Adopción este sábado 21 de noviembre —fecha reconocida cada año el sábado previo al Día de Acción de Gracias— pone en relieve las rutas legales y comunitarias disponibles para las familias interesadas en iniciar un proceso de adopción de menores en Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de Nationwide y datos de la Fundación Dave Thomas para la Adopción, más de 100.000 niños permanecen en el sistema de acogida aguardando un hogar definitivo, mientras que esta iniciativa ha permitido concretar más de 95.000 adopciones en 400 comunidades desde su creación en el año 2000.

Ruta para iniciar el proceso de adopción y requisitos básicos

Para quienes desean adoptar a un niño o adolescente proveniente del sistema público de acogida (foster care), el procedimiento comienza al contactar con la agencia estatal de bienestar infantil o con una organización sin fines de lucro acreditada en el estado de residencia. Estas entidades orientan a los solicitantes sobre el marco legal local y asignan un trabajador social que guía las etapas de evaluación.

Posteriormente, los aspirantes deben completar cursos obligatorios de capacitación parental, presentar verificaciones de antecedentes penales y someterse a un estudio del hogar (home study), en el cual se evalúa la estabilidad emocional, financiera y las condiciones de seguridad de la vivienda. Una vez aprobada la certificación, se inicia el proceso de emparejamiento con los menores elegibles —con especial énfasis en grupos de hermanos y adolescentes— seguido por un período de convivencia supervisada antes de la audiencia judicial que formaliza la patria potestad.

Alternativas de apoyo y experiencias familiares

Además de la adopción definitiva, organizaciones como Kids to Love señalan que los ciudadanos pueden integrarse a la red de protección infantil convirtiéndose en hogares de acogida temporal o actuando como familias de relevo (respite care) para brindar respaldo en el cuidado de los menores a otros padres adoptivos o de acogida.

En el plano testimonial, familias como la de Shannon y Adam Erikson, quienes adoptaron a dos parejas de hermanos durante ediciones recientes del Día Nacional de la Adopción, destacan que la adaptación requiere constancia ante los temores iniciales de los niños.

"Se trata de crear una conexión positiva con ellos y asegurarles que vas a estar ahí, que no te vas a rendir", señaló Shannon Erikson.

Por su parte, Lee Marshall, director ejecutivo de Kids to Love —entidad que brinda terapia y recursos educativos a miles de menores en Alabama y Tennessee—, subrayó la urgencia de atender a los jóvenes de mayor edad para evitar que alcancen la mayoría de edad dentro del sistema sin contar con el respaldo de un núcleo familiar estable.

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