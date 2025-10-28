Trámites

EEUU redobla la vigilancia: El gobierno exige nuevos requisitos a todos los extranjeros que entren o salgan del país

La medida, que entra en vigor el 26 de diciembre, busca "abordar las preocupaciones de seguridad nacional" y combatir el uso fraudulento de documentos, según el DHS.

Por Dayana R. Escalona G.
Lunes, 27 de octubre de 2025 a las 09:30 pm
Esta nueva medida debe ser acatada para entrar o salir del país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una nueva regla que modificará significativamente los protocolos de entrada y salida del país.

La normativa permitirá al DHS recolectar datos biométricos de todos los extranjeros que entren y salgan de Estados Unidos (EEUU) por aire, tierra o mar.

La regla, que incluye fotografías, huellas digitales y aspectos faciales, entrará en vigor el próximo 26 de diciembre. El DHS argumentó que este sistema biométrico integrado ayudará a abordar las preocupaciones de seguridad nacional.

¿Qué objetivos de seguridad busca el DHS?

El DHS expuso que el nuevo sistema tiene como objetivo principal confirmar de manera más concreta la identidad de los extranjeros. Esto incluye tanto a quienes buscan entrada o admisión a EEUU como a quienes verifican su salida.

Entre las amenazas que se buscan combatir, el Gobierno citó el terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje, la sobrestadía de los visitantes, e información incorrecta o incompleta de los viajeros.

¿A quiénes abarca la nueva directriz biométrica?

La nueva directriz abarca a todos los no ciudadanos que transiten por los puntos de entrada y salida del país. Esto incluye a quienes tengan una visa, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.

El hecho de que estos datos se tomen a la salida del país "simboliza un cambio fundamental en la política fronteriza y de vigilancia biométrica", advirtió la firma legal Lincoln-Goldfinch Law.

¿Qué preocupaciones existen sobre la vigilancia de datos?

La abogada migratoria Kate Lincolnl Goldfinch advirtió que, al recolectar datos biométricos tanto en la salida como en la entrada, se está entrando en un "nuevo paradigma de vigilancia". La defensora de derechos civiles solicitó una supervisión jurídica activa.

Lincolnl Goldfinch declaró que las familias deben saber qué pasará con sus datos, cuánto tiempo se conservarán, y cómo aclarar malentendidos.

 Por ello, pidió asegurar que la regla se aplique con "aviso claro, salvaguardias constitucionales y mínima interferencia con los viajes legales".

Lunes 27 de Octubre - 2025
