Estos trabajos secundarios podrían pagarte $1.200 adicionales al mes

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La dinámica laboral en los Estados Unidos muestra una tendencia contradictoria durante el primer cuatrimestre de 2026 en relación con los trabajos secundarios.

Según datos de la consultora LendingTree, la participación en este tipo de empleos complementarios bajó al 33%, lo que representa un descenso sostenido frente al 38% registrado el año anterior y al 44% obtenido en 2022.

Pese a que menos ciudadanos realizan estas labores, quienes se mantienen activos en ellas perciben ahora un promedio de 1.242 dólares al mes, la cifra más alta registrada hasta la fecha en este sector.

Descenso marcado en las generaciones jóvenes

La reducción en la adopción de los trabajos secundarios es más visible entre los sectores de menor edad:

La Generación Z, compuesta por jóvenes de entre 18 y 29 años, pasó de una participación del 62% en 2022 a apenas un 43% en 2026.

Los millennials también reflejan esta caída, con un 45% de ellos realizando actividades extra este año, en comparación con el 55% que lo hacía hace cuatro años.

Analistas financieros indican que la inflación y el endurecimiento de los créditos han limitado la capacidad de inversión de las personas para emprender pequeños negocios propios.

Sectores de mayor demanda y dedicación

El mercado de los trabajos secundarios se encuentra diversificado en múltiples áreas técnicas y operativas:

La economía colaborativa lidera la demanda con un 29%, integrando servicios de transporte compartido y repartos de alimentos o víveres .

. Los servicios profesionales independientes, que incluyen consultoría, tutorías académicas y enseñanza de acondicionamiento físico , ocupan el 26% de la cuota.

y enseñanza de , ocupan el 26% de la cuota. Las actividades creativas y de contenido, como la reventa en plataformas de comercio electrónico y el marketing multinivel, alcanzan el 23%.

y el marketing multinivel, alcanzan el 23%. Los oficios especializados, entre los que destacan la pintura y los servicios de mudanza , representan el 21%, seguidos por el mantenimiento del hogar como limpieza y jardinería con un 17%.

, representan el 21%, seguidos por el mantenimiento del hogar como con un 17%. La gestión financiera mediante inversiones y administración de propiedades de alquiler abarca el 16%.

abarca el 16%. La organización de eventos y fotografía cubren el 12%.

El tiempo dedicado varía según el rubro: el 32% de los trabajadores invierte entre cinco y diez horas semanales, mientras que el 24% extiende su jornada extra hasta las quince horas para asegurar el ingreso promedio mensual.

Motivaciones económicas y uso de los ingresos

El uso del dinero proveniente de los trabajos secundarios se destina mayoritariamente a la supervivencia financiera. Un 32% de los encuestados utiliza estas ganancias para cubrir gastos de la vida diaria, mientras que un 25% depende exclusivamente de este ingreso extra para pagar facturas esenciales. Entre las razones principales para buscar estas fuentes de dinero, los ciudadanos señalan el entorno económico actual, la inflación y el incremento en los costos de vivienda. Otros factores determinantes incluyen la inseguridad laboral, el pago de deudas médicas y los cambios en la tasa de interés.

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