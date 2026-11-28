Las familias de bajos ingresos del condado de Miami-Dade pueden acceder a subsidios directos para evitar que les suspendan servicios básicos durante una emergencia económica.

El Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade (WASD) y la compañía eléctrica Florida Power & Light (FPL) distribuyen fondos de emergencia a través de agencias comunitarias locales, según informan los sitios oficiales del condado (miamidade.gov) y de la empresa energética (fpl.com).

Conocer los requisitos y reunir los documentos necesarios antes de iniciar el trámite puede agilizar la aprobación del crédito en la factura.

Asistencia para facturas de agua con Miami-Dade WASD

El WASD coordina planes de pago y fondos de ayuda financiera en colaboración con el Departamento de Acción Comunitaria y Servicios Humanos de Miami-Dade (CAHSD), según el portal oficial miamidade.gov. La ayuda se asigna por orden de llegada, hasta que se agoten los fondos disponibles.

Pasos y requisitos para solicitar el beneficio:

Contacta a la línea de atención: Llama al 786-469-4600 (CAHSD) o al 305-665-7477 (WASD) antes de la fecha límite de desconexión. Allí puedes solicitar una evaluación de elegibilidad o consultar sobre un plan de pago en cuotas.

Verifica tus ingresos: Presenta comprobantes recientes de los ingresos de todos los adultos del hogar o constancias de beneficios gubernamentales vigentes, como SNAP o Seguridad Social.

Ten a mano los datos de la cuenta: Necesitarás tu número de cuenta de WASD, además de la factura vencida o el aviso de corte del servicio.

Ayuda para pagar la luz con FPL Care To Share

El programa FPL Care To Share brinda ayuda financiera de emergencia para pagar facturas vencidas o cubrir reparaciones eléctricas esenciales, según las pautas publicadas en el sitio oficial de Florida Power & Light (fpl.com).

Los fondos son administrados por agencias comunitarias asociadas, que utilizan los umbrales de ingresos ALICE de United Way.

Condiciones y documentos requeridos por FPL:

Agota primero las ayudas federales: Debes demostrar que solicitaste o agotaste programas como LIHEAP (Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos) o EHEAP (dirigido a adultos mayores).

En Miami-Dade, estos programas se gestionan a través de floridaliheap.com o llamando al 786-469-4640, de acuerdo con el portal de Servicios Comunitarios del condado (miamidade.gov).

Cumple con el límite de ingresos ALICE: Los ingresos de tu hogar deben estar dentro del presupuesto ALICE establecido para el condado de Miami-Dade o por debajo de este.

Prepara los documentos: Deberás presentar una identificación oficial vigente con foto, comprobante de residencia dentro del área de servicio de FPL, comprobantes de ingresos de todos los integrantes del hogar y una factura vencida o un aviso final de desconexión.

Mantén un historial limpio: Ningún integrante del hogar debe tener antecedentes de fraude o manipulación del medidor en la cuenta eléctrica.

¿Dónde solicitar ayuda para pagar la luz y el agua en Miami-Dade?

Puedes iniciar el registro en línea en la plataforma estatal de asistencia energética (floridaliheap.com) o acudir a un Centro de Recursos Comunitarios del condado, como el Centro Stephen P. Clark (111 NW 1st Street, Miami, FL 33128), según la guía oficial de miamidade.gov.

Después de enviar la solicitud inicial, un representante de Acción Comunitaria se pondrá en contacto para verificar los documentos y aplicar el crédito directamente a la factura.

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