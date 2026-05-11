Guía del TPS 2026: descubre si calificas para las nuevas reglas

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La situación legal de miles de venezolanos en Estados Unidos (EEUU) atraviesa una etapa de cambios profundos tras el cierre de las convocatorias masivas. Muchos beneficiarios enfrentan dudas sobre la vigencia de sus documentos de identidad y permanencia.

Es vital que cada persona verifique las fechas de emisión de su documentación para evitar problemas con las autoridades migratorias. El desconocimiento de los plazos actuales podría derivar en la pérdida involuntaria de beneficios laborales.

La nueva Guía actualizada del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela, confirma que quienes recibieron aprobación entre el 17 de enero y el 5 de febrero de 2025 mantienen su estatus vigente. Estos casos específicos tienen validez hasta el 2 de octubre de 2026.

¿Quiénes se pueden beneficiar de estas excepciones en el TPS?

La medida ampara a los poseedores del formulario I-94 con vencimiento programado para octubre de 2026. Asimismo, los permisos de trabajo (EAD) aprobados en el mismo periodo de enero y febrero de 2025 conservan su legalidad total.

Sin embargo, el documento advierte que poseer estos papeles no siempre garantiza una protección absoluta contra órdenes de deportación. La oficina migratoria sugiere revisar cada caso de forma individual ante posibles cambios en la política federal.

Para quienes solicitaron su renovación antes del 6 de febrero de 2025, existe una extensión automática importante. Estos beneficiarios pueden contar con hasta 540 días de validez adicional después de la fecha de vencimiento que indica su tarjeta física.

¿Quiénes perdieron el amparo del TPS?

El programa correspondiente al registro de 2021 finalizó oficialmente el 7 de noviembre de 2025 para quienes no entran en las excepciones mencionadas. De igual forma, el TPS de 2023 terminó sus funciones el pasado 3 de octubre de 2025.

Actualmente, varios congresistas presentan propuestas legislativas para intentar restablecer este beneficio para la comunidad venezolana y de otros países. También existen diversas demandas judiciales en proceso que buscan frenar la cancelación definitiva de los programas.

Por el momento, no existen actualizaciones oficiales que cambien el panorama de terminación del servicio para el grueso de la población. Los expertos recomiendan mantener la calma y vigilar las comunicaciones de los canales gubernamentales.

¿Qué acciones sugieren a los beneficiarios?

Los ciudadanos deben examinar sus aprobaciones con cuidado para identificar si pertenecen al grupo que vence en el año 2026. La revisión de las fotos y los textos de aprobación originales resulta fundamental para validar la estancia legal.

Mantenerse informado sobre las decisiones de los tribunales permitirá reaccionar a tiempo ante una posible reapertura del proceso. Mientras tanto, el cumplimiento de las normas vigentes asegura la permanencia de quienes aún disfrutan del permiso laboral.

El futuro del programa depende ahora de las resoluciones legales en curso y de la voluntad política en Washington. La comunidad debe estar atenta a cualquier novedad que modifique estas reglas de juego para los migrantes venezolanos.

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