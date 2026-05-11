Real ID para no ciudadanos en California: ¿Qué documentos acepta el DMV si tienes estatus temporal?

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Si vives en California y tu estatus legal depende de programas como DACA, TPS o una visa de trabajo temporal (H-1B, L1, etc.), la renovación de tu licencia de conducir bajo el estándar Real ID es un paso crucial que necesita una buena planificación.

Con las fechas límite federales a la vista, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California ha intensificado sus procedimientos para asegurarse de que los no ciudadanos puedan seguir moviéndose legalmente.

¿Qué es la Real ID de "término limitado"?

Para aquellos que no son ciudadanos o residentes permanentes, California ofrece una Real ID de término limitado.

Según el sitio oficial del DMV de California, esta tarjeta tiene la misma validez federal para abordar vuelos nacionales o acceder a instalaciones federales, pero su fecha de vencimiento generalmente coincide con la duración de tu estancia legal en los Estados Unidos.

Requisitos para renovar la licencia de conducir con Real ID para DACA y TPS

Los beneficiarios de DACA (Acción Diferida) y TPS (Estatus de Protección Temporal) enfrentan desafíos únicos, especialmente por las extensiones automáticas que a menudo concede el gobierno federal.

Documentación clave: Es fundamental que presentes tu Documento de Autorización de Empleo (EAD) que esté vigente.

Extensiones automáticas: Si el Registro Federal ha renovado automáticamente la validez de tu TPS o EAD, el DMV utiliza el sistema SAVE (Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios) para confirmar tu estatus.

Fuentes como el National Immigration Law Center y la guía del DMV recomiendan llevar una copia impresa del aviso del Registro Federal que explica la extensión, para evitar cualquier confusión en la oficina.

Vigencia: De acuerdo con las regulaciones de la Administración Federal de Seguridad de Transportes (TSA) y la Ley Real ID de 2005, si tu estatus es indefinido pero legal, el DMV puede emitir una licencia válida por un año.

Renovación de la licencia de conducir con visas temporales (H-1B, E-2, F-1)

Si tienes una visa temporal, tu Real ID estará conectado a la fecha de vencimiento de tu Formulario I-94 o tu I-797 (Aviso de Acción).

Inicia el proceso con anticipación: El DMV sugiere que empieces la renovación hasta 120 días antes de que tu licencia actual expire.

Verificación SAVE: El DMV revisará tus documentos a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Si el sistema SAVE no proporciona una respuesta inmediata (lo cual puede suceder a veces con cambios de estatus recientes), tu trámite podría tardar entre 10 y 60 días adicionales.

Documentos necesarios: Pasaporte extranjero con visa vigente, I-94 actualizado y dos comprobantes de domicilio en California.

Estatus Documento Principal Notas Adicionales DACA / TPS Tarjeta EAD (I-766) Debe estar vigente o con extensión oficial. Visa de Trabajo Pasaporte + I-94 El I-94 define la fecha de expiración de la ID. Asilo / Refugio I-94 sellado o EAD Documentación de aprobación de la oficina de asilo.

¿Qué sucede si no puedo conseguir una Real ID?

Si tu documentación está en proceso o no cumples con los requisitos para la Real ID, en California todavía puedes tramitar o renovar una licencia AB 60.

Esta licencia te permite conducir legalmente en el estado, aunque tiene la advertencia "Federal Limits Apply" (Aplican Límites Federales), lo que indica que no es válida para identificación federal.

Para asegurarte de que tu visita sea exitosa, el DMV de California recomienda que subas tus documentos en su sitio web oficial antes de ir a tu cita en persona.

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