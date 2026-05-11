Hospitales en Chicago 2026: ¿Cuáles son los más seguros y cuáles reprueban? Guía de salud para familias

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Elegir dónde recibir atención médica es una de las decisiones más críticas para las familias hispanas en Chicago, Illinois.

El informe Hospital Safety Grade, publicado este mayo de 2026 por la organización Leapfrog, evaluó a 108 hospitales de Illinois basándose en su capacidad para prevenir errores médicos, accidentes e infecciones.

El balance del reporte

En esta edición de primavera, el área de Chicago mostró un desempeño notable con 31 hospitales alcanzando la máxima calificación ("A").

Sin embargo, la brecha de calidad es evidente: mientras algunos centros subieron de categoría, otros se mantienen en niveles críticos de seguridad.

Centros bajo la lupa: el caso de Roseland y Mount Sinai

El Roseland Community Hospital, en el vecindario de West Roseland, fue el único en recibir una calificación de "F".

Su director ejecutivo, Tim Egan, ha calificado el ranking como "injusto", argumentando que el sistema de evaluación penaliza a los hospitales que atienden a las comunidades más pobres y con menos recursos.

Por su parte, el Mount Sinai Hospital obtuvo una "D".

En este caso, la administración del hospital señaló que los datos utilizados tienen un retraso de dos años y no reflejan las mejoras implementadas recientemente en sus protocolos de seguridad y liderazgo.

Calificación "A": los hospitales con mayor seguridad

Estos centros han demostrado los mejores estándares en la protección de sus pacientes según las 32 medidas evaluadas por Leapfrog:

University of Illinois Hospital and Health Sciences System: destaca por haber subido de una "C" a una "A" este año.

destaca por haber subido de una "C" a una "A" este año. Rush University Medical Center (Chicago): mantiene su estándar de excelencia en el corazón de la ciudad.

mantiene su estándar de excelencia en el corazón de la ciudad. Northwestern Memorial Hospital (Chicago): reconocido consistentemente por su seguridad clínica.

reconocido consistentemente por su seguridad clínica. University of Chicago Medical Center: líder en atención especializada y seguridad en el sur de la ciudad.

líder en atención especializada y seguridad en el sur de la ciudad. Endeavor Health (Evanston, Elmhurst, Glenbrook): sus múltiples sedes mantienen la máxima nota de seguridad.

sus múltiples sedes mantienen la máxima nota de seguridad. St. Bernard Hospital (Chicago): una opción segura para la comunidad del sur.

Calificación "B": desempeño sólido

Hospitales que cumplen con buenos estándares, aunque con áreas por fortalecer:

Advocate Trinity Hospital (Chicago): una opción importante para el sureste de la ciudad.

una opción importante para el sureste de la ciudad. Loretto Hospital (Chicago): mantiene un desempeño estable en el área de Austin.

mantiene un desempeño estable en el área de Austin. Swedish Hospital (Chicago): referente de atención en el lado norte.

referente de atención en el lado norte. Loyola Medicine MacNeal Hospital (Berwyn): servicio sólido para la comunidad del oeste.

Calificación "C": nivel intermedio

Muchos de estos hospitales pertenecen a grandes sistemas de salud y presentan oportunidades de mejora en sus protocolos:

Stroger Hospital (Chicago): el principal hospital público del condado de Cook. Ascension Saint Joseph-Chicago: ubicado en el área de Lakeview. Illinois Masonic Medical Center (Chicago): parte del sistema Advocate. Holy Cross Hospital (Chicago): centro de atención clave en el suroeste.

Si quieres consultar la clasificación completa en Chicago o en el estado de Illinois, puedes acceder al estudio desde el siguiente enlace: Search Results.

Ayuda financiera: Si no tiene seguro médico o su estatus legal le impide acceder a ciertos beneficios, pregunte por el programa de "Charity Care" o asistencia financiera. Por ley, los hospitales sin fines de lucro deben ayudar a pacientes de bajos ingresos.

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