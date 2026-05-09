Embajada de EEUU abre vacantes en Venezuela: requisitos para postularse y cargos disponibles

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La Embajada de los Estados Unidos en Venezuela publicó nuevas ofertas de empleo para ciudadanos venezolanos que deseen trabajar en su sede diplomática.

El anuncio oficial fue dado por jefe de la misión diplomática, John Barrett, quien informó que la institución requiere personal para cubrir diversos puestos en la ciudad de Caracas.

El funcionario estadounidense expresó que la iniciativa surge bajo el plan de tres fases del presidente Trump, el cual busca fortalecer las operaciones de la oficina en el país.

Pasos para postularse

Los interesados deben ingresar al portal web oficial ve.usembassy.gov para iniciar su solicitud. Dentro del sitio, es necesario ubicar la sección de oportunidades de empleo y acceder al sistema ERA.

A través de esta plataforma digital, los aspirantes pueden revisar los detalles de cada cargo y verificar si cumplen con los criterios de cada grado administrativo.

¿Cuáles son las vacantes disponibles?

Líder de turno de guardaespaldas para la Oficina de Seguridad Regional.

Supervisor de detección de vigilancia en la Oficina de Seguridad Regional.

Monitor de detección de vigilancia para la Oficina de Seguridad Regional.

Trabajador de almacén y conductor de camión en la Oficina de Servicios Generales.

El proceso se realiza de forma directa con la Embajada de EEUU y no requiere de trámites extras ni intermediarios.

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