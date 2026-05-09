Compras online en Venezuela: sepa cómo activar rebaja del 7% en Temu y Amazon

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Las compras por internet siguen creciendo entre los consumidores venezolanos, especialmente durante fechas especiales como el Día de las Madres.

En este contexto, clientes que utilicen la tarjeta BNC en moneda extranjera junto al servicio de casillero internacional de Zoom podrán acceder a un ahorro del 7% en compras realizadas en tiendas internacionales.

La promoción está orientada a usuarios que deseen adquirir regalos, artículos tecnológicos, ropa y otros productos en plataformas reconocidas, con opciones de envío hacia Venezuela.

Cómo funciona el beneficio

Para activar el descuento, los usuarios deben cumplir ciertas condiciones relacionadas con el método de pago y el servicio de envío internacional. El beneficio aplica únicamente cuando se utilizan herramientas específicas de compra y traslado de mercancía. Entre los requisitos destacan:

Pagar con tarjeta BNC en moneda extranjera

Utilizar el casillero internacional de Zoom

Comprar en tiendas online participantes

Gestionar el envío hacia Venezuela mediante Zoom

La oferta abarca algunas de las páginas de comercio electrónico más populares entre los venezolanos. Estas plataformas permiten comprar una gran variedad de productos que posteriormente pueden recibirse en el país. Las tiendas participantes son:

Amazon

Temu

Ebay

Zappos

Los usuarios tienen la posibilidad de recibir sus compras en oficinas de Zoom distribuidas en distintas ciudades de Venezuela o solicitar envío directo hasta su domicilio. Esto facilita el acceso a productos internacionales sin necesidad de viajar al exterior.

El servicio de casillero internacional permite centralizar las compras y gestionar el traslado de mercancía desde Estados Unidos hasta Venezuela.

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