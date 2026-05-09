PNB alerta a padres: juegos en línea esconden riesgos y estas son 4 señales

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La Policía Nacional Bolivariana (PNB) advirtió a padres y representantes sobre los peligros que pueden enfrentar los menores en los videojuegos en línea.

Aunque estas plataformas son vistas como una forma de entretenimiento, también funcionan como espacios de interacción donde personas desconocidas pueden establecer contacto con niños y adolescentes.

El organismo destacó que algunas redes delictivas utilizan estos entornos digitales para acercarse a los menores mediante engaños, lo que hace indispensable una vigilancia activa por parte de la familia.

Señales de alerta que deben vigilar los padres

Las autoridades identificaron comportamientos que pueden indicar que un menor está expuesto a situaciones de riesgo mientras juega en línea. Estas señales pueden manifestarse de forma progresiva y deben ser tomadas en cuenta.

Aislamiento o resistencia a dejar el juego

Molestia cuando se imponen límites

Cambios en la conducta o forma de hablar

Comunicación con personas desconocidas

Detectar estos patrones a tiempo puede ayudar a prevenir situaciones más graves.

Riesgos ocultos dentro de los videojuegos

La PNB explicó que muchos peligros no son visibles a simple vista, ya que ocurren dentro de las dinámicas propias de los juegos. Estos entornos pueden facilitar la interacción con personas que ocultan su verdadera identidad.

Amenazas más frecuentes

Conversaciones con desconocidos que fingen ser menores

Exposición a contenido violento o inapropiado

Intentos de manipulación o engaño

Compras dentro del juego sin supervisión

Uso excesivo de dispositivos

El organismo policial enfatizó que los padres cumplen un papel clave en la protección de sus hijos. La supervisión no solo implica limitar el tiempo frente a la pantalla, sino también conocer con quién interactúan y qué tipo de contenido consumen.

Además, se recomienda fomentar un ambiente de confianza para que los menores informen cualquier situación incómoda o sospechosa.

Recomendaciones para proteger a los menores

Revisar contactos y chats dentro de los juegos

Establecer horarios de uso de dispositivos

Activar controles parentales

Conversar abiertamente sobre los riesgos digitales

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