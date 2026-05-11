Mundial 2026: cómo ir gratis al FIFA Fan Festival de Boston (+ Guía de registro y datos clave)

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La fiebre del fútbol está a punto de apoderarse del centro de Boston, Massachusetts, y es que el Comité Anfitrión de la ciudad ha confirmado que la emblemática City Hall Plaza será la sede oficial del FIFA Fan Festival.

Este será un evento masivo de 16 días que busca unir a residentes, inmigrantes y visitantes en una celebración sin precedentes durante la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Desde el 12 hasta el 27 de junio, la plaza se convertirá en un estadio al aire libre con transmisiones en vivo, cultura local y un ambiente familiar garantizado.

Una celebración gratuita para todos

Bajo el liderazgo de la alcaldesa Michelle Wu y la vicegobernadora Kim Driscoll, el festival ha sido diseñado como un espacio inclusivo.

La entrada será totalmente gratuita, permitiendo que las familias disfruten de entre dos y tres partidos diarios en pantallas gigantes de alta definición.

"Queremos que la energía de Boston se sienta en cada rincón", afirmó Mike Loynd, presidente de Boston 26.

Aunque el acceso no tiene costo, los organizadores han enfatizado que será necesario un registro previo para gestionar el aforo y garantizar la seguridad de los asistentes.

Registro de entradas: la plataforma oficial de registro abrirá en los próximos días. Se recomienda estar atentos a la web oficial de Boston 26 para obtener los códigos QR de acceso.

Más que fútbol: un escaparate para el talento local

A diferencia de otros festivales internacionales, Boston apostará por su identidad propia. El evento contará con:

Música en vivo y arte escénico: presentaciones diarias de artistas de la región.

presentaciones diarias de artistas de la región. Gastronomía y comercio: espacios dedicados a emprendedores y negocios locales para mostrar su oferta a miles de visitantes.

espacios dedicados a emprendedores y negocios locales para mostrar su oferta a miles de visitantes. Cultura diversa: una programación que refleja el mosaico cultural de la ciudad, con especial énfasis en la participación de la comunidad hispana.

Logística y seguridad: lo que debes saber

La ubicación céntrica de City Hall Plaza facilita el acceso mediante el transporte público (MBTA), algo que las autoridades recomiendan encarecidamente debido a la alta afluencia esperada.

La planificación está siendo coordinada por el Departamento de Policía de Boston y organismos de seguridad pública para asegurar un entorno seguro para todas las comunidades, independientemente de su estatus migratorio.

Cabe recordar que, además de este festival, el Boston Stadium en Foxborough albergará siete encuentros oficiales, culminando con un partido de cuartos de final el próximo 9 de julio.

Transporte (MBTA): se espera que la MBTA anuncie horarios extendidos para las líneas Azul y Verde durante los 16 días del festival. Se recomienda a los asistentes usar la parada "Government Center".

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