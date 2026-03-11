Inspectores de Nueva York redoblan vigilancia en reciclaje de residuos: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Un cuerpo de inspectores recorre cada noche las calles de Nueva York en busca de indicios que revelen quiénes incumplen las estrictas normas de manejo y reciclaje de residuos.

Conocidos como los detectives de la basura, no solo supervisan bolsas y contenedores, sino que además abren los residuos depositados en la vía pública en busca de pistas como etiquetas de envío, recibos o documentos con direcciones.

Esta vigilancia se debe al problema de que la ciudad produce millones de toneladas de desechos al año, por lo que la correcta clasificación es fundamental para reducir el costo del manejo de los residuos, evitar incendios en plantas de procesamiento y avanzar en la sostenibilidad urbana, señala la información oficial del New York City Department of Sanitation (DSNY).

La labor de estos inspectores es de grandes proporciones en una ciudad que, con más de ocho millones de habitantes, enfrenta a diario el desafío logístico de movilizar y tratar miles de toneladas de basura provenientes de hogares, comercios y oficinas.

Gran parte de esa basura sale de la ciudad para ser procesada, lo que aumenta los costes y la complejidad de todo el sistema.

Las reglas de clasificación de residuos

Según las reglas, los residuos reciclables deben colocarse en bolsas transparentes o en contenedores específicos; el cartón debe ir plagado y atado, materiales como baterías de litio o residuos electrónicos, tienen sus rutas de recolección.

Cuando detectan una infracción, como la mezcla de cartón con residuos orgánicos, presencia de bacterias en la basura doméstica o salida de bolsas comerciales fuera de horario, los funcionarios abren las bolsas en busca de documentos identificatorios, sobres, etiquetas, entre otros, que permita identificar a la persona o comercio responsable.

El sistema es riguroso porque pretende disminuir los riesgos de incendio y el elevado gasto público debido a la mala clasificación de la basura, que dificulta el reciclaje y exige mayor procesamiento. Por eso el DSNY aplica con fuerza la disciplina ciudadana través de este régimen de inspección constante y la aplicación de multas administrativas cuando corresponde.

El monto de las multas es considerable por equivocarse en la separación de residuos, especialmente en comercios y edificios residenciales de alto volumen.

