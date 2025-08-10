La caída de precios en EEUU: ¿en qué ciudades puedes conseguir una casa por la mitad de precio?

Suscríbete a nuestros canales

En 2025, el mercado inmobiliario en Estados Unidos muestra un enfriamiento desigual, con precios de las casas en descenso en algunas regiones mientras que otros mantienen o aumentan sus valores, según información extraída del portal web La Opinión.

Este escenario genera condiciones diferenciadas para los compradores de vivienda en distintas áreas del país.

Regiones con bajadas en los precios de las viviendas

Un análisis basado en un informe de Realtor.com, citado por La Opinión, indica que las caídas de precios se concentran mayormente en el Sur y Oeste del país, donde la oferta de viviendas ha aumentado por un incremento del inventario.

Ciudades como Austin, Texas, registran una reducción cercana al 15%; Miami, Florida, con una baja aproximada del 19%; y Los Ángeles, California, aunque mantiene un precio medio un 18% por encima de 2022, experimenta también una disminución desde sus máximos recientes.

El crecimiento del inventario en estas zonas se atribuye a que muchas viviendas permanecen más tiempo en el mercado y a un auge en la construcción durante la pandemia, que permitió a los constructores obtener permisos y acelerar obras.

Zonas donde los precios siguen altos por escasez de oferta

Por otra parte, las ciudades del Noreste y Medio Oeste, como Nueva York y Milwaukee, enfrentan una escasez crónica de viviendas debido a regulaciones más estrictas y limitada disponibilidad de terrenos, lo que mantiene al alza los precios.

En Nueva York, el precio medio de venta ha subido un 16% desde 2022, y en Milwaukee la subida alcanza el 26%. El inventario activo en estas regiones está muy por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, con caídas del 50% y 40% respectivamente.

Aunque algunas ciudades del Noreste como Boston y Filadelfia han tenido ligeras caídas en los precios, estos siguen siendo al menos un 10% superiores a los de hace tres años.

Esta información fue obtenida del portal web La Opinión, que recoge datos y análisis recientes del mercado inmobiliario estadounidense para reflejar las tendencias actuales y las oportunidades para compradores y vendedores.

