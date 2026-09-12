La ciudad de Chicago apaga sus luces nocturnas en otoño: descubre la razón ambiental detrás de la medida

La agencia Cuidado y Control de Animales de Chicago solicitó a residentes y comerciantes que apaguen o bajen la intensidad de las luces exteriores durante tres noches consecutivas. La medida preventiva busca proteger el paso masivo de especies migratorias que cruzan el cielo de Illinois.

El llamado abarca el periodo de mayor paso nocturno comprendido entre las 11:00 de la noche y las 6:00 de la mañana. La iluminación nocturna desorienta los sistemas de navegación natural de los pájaros y causa encandilamiento en zonas urbanas densas.

Las estructuras con reflectores brillantes provocan colisiones mortales contra los ventanales de los rascacielos. La iniciativa pretende reducir los índices de mortalidad de especies que viajan hacia el sur del continente durante el otoño.

Univision Chicago WGBO reportó que los monitoreos del tablero científico BirdCast registraron picos elevados de tránsito aéreo de especies tras el atardecer. Los radares meteorológicos detectaron que la actividad migratoria máxima ocurre entre dos y tres horas después de la caída del sol.

¿Por qué Chicago pide apagar las luces exteriores por la migración de aves?

La contaminación lumínica en la metrópoli genera un efecto encandilador que atrae a los pájaros hacia las fachadas de vidrio. El impacto directo contra los edificios provoca la muerte instantánea de miles de ejemplares en cada temporada migratoria.

"Buscamos que la ciudadanía reduzca el brillo artificial innecesario para garantizar un corredor aéreo seguro", informaron voceros del organismo municipal de protección animal. Los biólogos recuerdan que las luces altas desvían a las aves de sus rutas naturales y desgastan sus reservas de energía.

El plan de contingencia recomienda cerrar cortinas interiores para impedir la fuga de luz hacia la calle en pisos altos. Asimismo, el protocolo sugiere la desactivación de reflectores decorativos en jardines y fachadas comerciales.

¿Qué medidas de seguridad contempla el plan de apagado nocturno?

Las autoridades aclararon que la solicitud excluye los puntos de alumbrado público esenciales para la movilidad vial y la prevención del delito. Los administradores de rascacielos de más de 20 pisos se sumaron de forma voluntaria para apagar los letreros luminosos en la cima de los edificios.

Las organizaciones ecologistas estiman que la reducción del brillo nocturno en el centro urbano salva más de 10.000 aves cada año en el estado de Illinois. Las inspecciones de campo continuarán durante los fines de semana de alta intensidad migratoria.

La campaña de concientización mantendrá canales informativos abiertos para orientar a los propietarios de inmuebles en la zona metropolitana. Las autoridades prevén repetir la solicitud durante los picos migratorios de las próximas semanas.

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