La estafa del retrovisor roto cobra fuerza en USA: aprenda a identificar esta nueva modalidad

La nueva modalidad de estafa descubierta en varios estados de USA: autoridades recomiendan proteger sus datos al romper este espejo y dejar una nota con una disculpa, así como el deseo de cubrir los gastos ocasionados por el incidente.

Según un reporte publicado por la cuenta @utazolanos en Instagram, los delincuentes esperan ser contactados para enviar un enlace malicioso, en donde pueden lograr obtener datos personales y hasta de las tarjetas de crédito.

Algunos de estos casos han sido reportados en el estado de California y otros, aunque no existen estadísticas, de personas que decidieron llamar o enviar un mensaje de texto a ese número desconocido.

¿Cuál es el modus operandi de los delincuentes?



El modus operandi de los delincuentes es seleccionar un vehículo que se encuentre estacionado en las calles, estacionamientos o centros comerciales. Le rompen el vidrio retrovisor y dejan una nota en el parabrisas disculpándose por lo ocurrido.

Además, en la nota aseguran que van a cubrir los gastos del daño ocasionado y dejan un número de contacto. Una vez que la víctima establece comunicación con estas personas, envían un enlace por mensajería de texto o WhatsApp, según relata Verónica Rodríguez, sheriff del condado de Los Ángeles.

Rodríguez indica que al ingresar a ese link los delincuentes pueden obtener datos personales y acceder a las cuentas bancarias de las víctimas y vaciarlas en tan solo unos segundos.

¿Cómo se puede evitar esta estafa?



Las autoridades locales recomiendan no comunicarse a números de desconocidos y hacer caso omiso si ve una de estas notas en su parabrisas.

Si en algún momento recibe un mensaje y le llega un enlace, evite hacer clic en él; podría ser una trampa para obtener datos personales.

No se deje engañar si al ingresar a estos enlaces ve páginas similares a la de un seguro; los delincuentes hacen creer a sus víctimas que no hay nada ilegal. “Lo mejor es desconfiar siempre”.

