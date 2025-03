La venezolana Sofía Ímber es homenajeada en la Universidad de Miami: la muestra estará disponible hasta noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El Kislak Center de la Universidad de Miami celebra el centenario del nacimiento de la periodista venezolana Sofía Ímber con la exposición The Legacy of Sofía Ímber: Pioneering Journalist, Museum Founder and Director.

Según una publicación reseñada por el Diario Las Américas, esta muestra se encuentra disponible desde el pasado mes de noviembre de 2025 en la librería Otto G. Richter del centro y da un recorrido por los momentos más relevantes de su vida.

La exposición es supervisada por Beatrice Skokan, jefa de Gestión de Manuscritos y Archivos. Todos los objetos y materiales allí presentes fueron donados por Adriana Inmber, hija de la periodista venezolana.

¿Qué se destaca en la muestra de Sofía Ímber?



En la muestra, una de las cosas que más destaca es la correspondencia que intercambiaba con otros artistas, fotos familiares y las diferentes exposiciones que organizó en vida, con la colección de arte moderno que fueron las más valiosas de América Latina.

La exposición se encontrará disponible hasta el próximo mes de noviembre de 2025, es decir, durará 12 meses consecutivos.

La historia de Sofía Ímber se tomó en cuenta por el impacto y logros de la venezolana en la región, como parte de la historia y cultura del Caribe y Latinoamérica.

Se espera que la muestra sea visitada por la comunidad venezolana que se encuentra residenciada en el estado de la Florida o por quienes tengan el interés de conocer los detalles de la vida de la periodista.

