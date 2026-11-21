En el condado de Miami-Dade, Florida, agencias públicas, organizaciones sin fines de lucro y clínicas jurídicas acreditadas ofrecen ayuda legal, educativa y humanitaria para proteger a las familias recién llegadas y prevenir las estafas migratorias.

La información de este directorio se recopiló de la Guía de Recursos para Inmigrantes Recién Llegados del Departamento de Acción Comunitaria y Servicios Humanos (CAHSD) del Condado de Miami-Dade, los registros de The Florida Bar (Colegio de Abogados de la Florida) y el Directorio Nacional de Servicios Legales de Inmigración de Immigration Advocates Network.

Oficinas gubernamentales y puntos de contacto oficiales de Miami-Dade

El gobierno local ofrece orientación inicial mediante programas públicos que conectan a los residentes con abogados con licencia y representantes acreditados:

Oficina de Nuevos Americanos (ONA) del Condado de Miami-Dade: Adscrita al CAHSD, esta oficina ofrece consultas legales gratuitas, sesiones informativas y clínicas comunitarias para trámites como el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Las personas interesadas pueden acudir a 5400 NW 22nd Ave, 3er piso, Miami, FL 33142, o solicitar una cita llamando al 305-636-1010 o al 311.

Departamento de Salud de Florida en Miami-Dade (Programa de Salud para Refugiados): Ofrece evaluaciones médicas, vacunas y pruebas diagnósticas gratuitas en español, inglés y creole a las personas que reúnen los requisitos federales. Atiende con cita previa en 1350 NW 14 St., Miami, FL 33125. Para pedirla, llama al 305-643-7300.

Proyecto UP-START de las Escuelas Públicas de Miami-Dade: Brinda transporte, tutorías y apoyo escolar gratuito a estudiantes migrantes y familias que atraviesan una situación de vivienda inestable, sin exigir documentos migratorios. Cuenta con líneas directas según la zona: 305-995-7558 (centro), 305-242-8426 (norte) y 305-572-2800 (sur).

Clínicas legales acreditadas y servicios pro bono

Según los directorios oficiales de asistencia jurídica de Florida, estas organizaciones ofrecen representación gratuita o de bajo costo en casos de asilo, peticiones familiares, residencia permanente, ciudadanía y defensa ante la deportación.

Organización Especialidad y servicios Ubicación y contacto oficial Catholic Legal Services (CCLS) Representación integral de bajo costo y gratuita para niños, familias y solicitantes de asilo o ajuste de estatus. 1469 NW 13th Terrace, Suite 100, Miami, FL 33125 / Tel: 305-373-1073 Americans for Immigrant Justice Litigio de impacto, clínicas para DACA y TPS, defensa de menores no acompañados y representación directa. 6355 NW 36th St, Suite 2201, Miami, FL 33166 / Tel: 305-573-1106 Cuban American Bar Association (CABA) Pro Bono Project Asistencia legal gratuita en inmigración, violencia doméstica y trata de personas para residentes de bajos ingresos. 2400 South Dixie Highway, 2do piso, Miami, FL 33133 / Tel: 305-646-0046 Miami-Dade Legal Aid Servicios legales civiles gratuitos para familias necesitadas, jóvenes en crianza temporal y víctimas de abuso. 4343 West Flagler Street, Suite 100, Miami, FL 33134 / Tel: 305-576-0080

Redes comunitarias y defensa de los derechos laborales

Además de acompañar a las personas en sus procesos migratorios, varias coaliciones locales promueven la integración social y ayudan a proteger a los trabajadores frente a los abusos:

Florida Immigrant Coalition (FLIC): Cuenta con una línea directa estatal (1-888-600-5762) y oficinas en 2800 Biscayne Blvd., Suite 300, Miami, FL 33137 (305-571-7254). Sus voluntarios ofrecen talleres de «Conoce tus derechos», clases de ciudadanía y orientación para contactar a abogados pro bono.

We Count!: Defiende los derechos de los trabajadores inmigrantes y agrícolas del sur del condado, especialmente ante el robo de salarios y las condiciones laborales inseguras. Ofrece asesoría presencial en 201 N. Krome Ave., 2.º piso, Homestead, FL 33030, y por teléfono al 305-247-2202.

¿Cómo verificar credenciales y evitar fraudes migratorios en Miami-Dade?

El Colegio de Abogados de la Florida (The Florida Bar) y el Centro de Mediación con el Consumidor de Miami-Dade recuerdan que solo los abogados con licencia estatal y los representantes acreditados por el Departamento de Justicia pueden brindar asesoría legal en materia migratoria.

En Estados Unidos, los notarios públicos no están autorizados para llenar formularios de inmigración ni para representar a clientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Si una persona es víctima de una estafa o de servicios legales no autorizados, debe denunciarlo cuanto antes al 866-352-0707 o escribir a consumer@miamidade.gov.

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