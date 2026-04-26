Metro en San Francisco reducirá su servicio el 26 de abril: estas 2 líneas no van a funcionar

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El sistema de transporte ferroviario BART aplicará una reducción operativa este domingo 26 de abril debido a labores de optimización en su infraestructura subterránea. La medida responde a la necesidad de instalar nuevos sistemas de iluminación dentro del Transbay Tube, el ducto que conecta la ciudad de San Francisco con el East Bay. Como consecuencia de estos trabajos técnicos, la red funcionará con una capacidad limitada, lo que afectará directamente los tiempos de traslado de los usuarios que se desplazan entre Mission District, Daly City, Oakland y las conexiones hacia el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO).

Suspensión de rutas y cambios en la frecuencia

La afectación principal para los usuarios del BART será la cancelación total del servicio en las líneas Roja y Verde durante las 24 horas del domingo. Para el resto de las rutas activas —Azul, Amarilla y Naranja—, se ha establecido una frecuencia de paso de 30 minutos, lo que representa un incremento en el tiempo de espera respecto a los 20 minutos habituales. Esta reducción en la cantidad de convoyes en circulación se debe a que, durante las maniobras de mantenimiento, el túnel operará con una sola vía para ambos sentidos en ciertos tramos.

Traslados al Aeropuerto y servicio de autobuses

Para quienes requieran movilizarse hacia la zona aeroportuaria, el servicio de la línea Amarilla presentará ajustes específicos. Se ha dispuesto un sistema de autobuses sustitutos (shuttles) para cubrir el trayecto entre el Aeropuerto de San Francisco (SFO) y la estación Millbrae. Se recomienda a los viajeros que dependen de estas conexiones prever retrasos significativos y planificar sus salidas con mayor antelación para evitar contratiempos con sus vuelos o jornadas laborales.

Detalles técnicos del Transbay Tube

Las labores de mantenimiento se concentran en una estructura que supera los 50 años de funcionamiento y se ubica a 41 metros bajo el nivel del agua en su punto más profundo. El Transbay Tube es una pieza crítica para el BART, ya que permite el flujo masivo de pasajeros bajo la bahía. La actualización de la iluminación forma parte de los protocolos de seguridad necesarios para preservar la integridad del túnel sumergido, el cual sigue siendo uno de los corredores ferroviarios de mayor demanda en la región de California.

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