May the 4th be with you: parejas podrán casarse al estilo Star Wars en California

Suscríbete a nuestros canales

El amor y la fuerza se encontrarán en un solo lugar el próximo domingo 4 de mayo. La oficina del County Clerk del Condado de San Diego, en California, anunció una jornada especial de bodas y renovaciones de votos inspirada íntegramente en el universo de Star Wars.

La fecha ha sido elegida por la icónica frase "May the 4th be with you", lema con el que fanáticos de todo el mundo celebran la saga.

Boda galáctica frente al mar

La actividad se llevará a cabo en la sede del Downtown Waterfront Office, donde el escenario frente al mar se transformará con elementos alusivos a la franquicia.

Las parejas podrán dar el "sí" en un formato ceremonial que incluye referencias a los personajes y la estética de las películas creadas por George Lucas.

Renovación de votos y disfraces

La jornada no solo es para nuevos matrimonios; también se habilitó el registro para quienes deseen renovar sus votos.

Se espera que los contrayentes asistan caracterizados con túnicas Jedi o sables de luz, uniendo la legalidad del registro civil con la pasión por la cultura "geek".

Aunque el evento tiene un tono festivo y temático, los enlaces cumplen con todos los requisitos legales del estado de California, consolidando a San Diego como el destino preferido para los fanáticos que buscan una boda de otra galaxia.

Las reservas se realizan a través del portal oficial del condado de San Diego.

Visite nuestra sección Servicios

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube