Museos gratis en Chicago este domingo 3 de mayo

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Con el inicio del mes de mayo, la oferta cultural en Chicago se extiende con opciones de acceso libre para residentes y visitantes. Para este domingo 3 de mayo de 2026, varios centros de exposición permiten el ingreso gratuito, ya sea como parte de su política permanente o por programas de beneficios para sectores determinados de la población. A continuación, se detallan los recintos que podrá visitar mañana domingo sin costo alguno:

Instituciones con acceso gratuito permanente para todos

Existen museos en la ciudad que no requieren el pago de entrada en ningún momento del año, facilitando la visita para este domingo. Estas son sus direcciones:

Museo Nacional de Arte Mexicano: 1852 W 19th St, Chicago, IL 60608.

Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña: 3015 W Division St, Chicago, IL 60622.

Museum of Contemporary Photography: 600 S Michigan Ave, Chicago, IL 60605.

Smart Museum of Art: 5550 S Greenwood Ave, Chicago, IL 60637.

Mindworks: The Science of Thinking: 224 S Michigan Ave, Chicago, IL 60604.

National Veterans Art Museum: 4041 N Milwaukee Ave, Chicago, IL 60641.

Fed Money Museum (Banco de la Reserva Federal): 230 S LaSalle St, Chicago, IL 60604.

Museos con beneficios para grupos específicos este domingo

Además de los centros totalmente gratuitos, otras instituciones ofrecen pases libres para ciertos perfiles de ciudadanos durante su horario dominical:

Museo de Historia de Chicago: La entrada es siempre gratuita para residentes de Illinois menores de 18 años, así como para profesores del estado, militares activos, veteranos, policías y bomberos de Chicago. El horario de atención para este domingo es de 12:00 p. m. a 5:00 p. m..

Instituto de Arte de Chicago: Los adolescentes menores de 18 años, educadores de Illinois y beneficiarios de programas WIC y LINK entran gratis todos los días.

Museo del Niño en Navy Pier: Ofrece acceso gratuito diario para personal militar activo y veteranos con identificación válida. También cuenta con descuentos para usuarios de tarjetas EBT.

Museo de Historia Afroamericana DuSable: Mantiene entrada libre para estudiantes de escuelas públicas de Illinois, militares activos y personal de emergencia. Su horario dominical es de 10:00 a. m. a 5:00 p. m..

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