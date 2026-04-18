Nueva ley H.R.1 elimina beneficios para millones de migrantes en EEUU: detalles y fechas claves

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Una nueva reforma legislativa en EEUU, conocida como H.R.1 o Ley One Big Beautiful Bill, establecerá cambios drásticos en el acceso a la salud pública.

Esta medida, firmada a mediados de 2025, busca reducir el gasto federal y aumentar los fondos destinados a la vigilancia fronteriza. Debido a estos ajustes, se estima que más de 1.4 millones de personas perderán sus beneficios médicos actuales.

El impacto principal de esta ley recae en la eliminación de la cobertura para gran parte de la población inmigrante que reside legalmente en el país. Programas fundamentales como Medicaid y el seguro para niños dejarán de estar disponibles para quienes no cumplan con los nuevos y estrictos requisitos de estatus migratorio.

Grupos que mantienen el beneficio

A pesar de los recortes, la ley permite que ciertos grupos conserven su acceso a los servicios de salud financiados por el gobierno federal. Entre ellos se encuentran los residentes permanentes que posean una Green Card, aunque en muchos casos deberán haber cumplido un periodo de espera de cinco años.

También califican los ciudadanos cubanos y haitianos que tengan un estatus especial de entrada al país. Por último, se mantiene la elegibilidad para las personas que provienen de naciones con acuerdos de libre asociación con EEUU, como algunos territorios del Pacífico.

¿Cuáles personas pierden la cobertura?

La nueva normativa excluye a una gran cantidad de personas que anteriormente podían solicitar ayuda médica. Entre los más afectados están los solicitantes de asilo y los refugiados que aún no han obtenido la residencia permanente. También quedan fuera quienes tienen estatus de protección temporal o permisos humanitarios.

La ley es clara al señalar que estos recortes se aplicarán sin importar si la persona entró al país de manera legal o ilegal. Si el estatus migratorio actual no está dentro de la lista de permitidos, el acceso a los subsidios y programas de salud será retirado.

Servicios eliminados y excepciones

Los beneficios que se pierden incluyen el Medicaid completo, el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) y los subsidios de ayuda para comprar seguros privados a través del mercado de salud, conocidos como beneficios de Obamacare. Esto significa que muchas familias tendrán que pagar el costo total de sus seguros o quedarse sin protección médica.

La única excepción importante es el Medicaid de emergencia. Los hospitales y centros de salud seguirán brindando atención médica únicamente en casos de extrema gravedad o riesgo de muerte, independientemente del estatus de la persona, ya que estos servicios mínimos de urgencia se mantienen vigentes.

Fechas de entrada en vigor

Los cambios no ocurrirán de forma inmediata para todos los servicios, sino que se aplicarán siguiendo un calendario específico:

Medicaid y CHIP: la pérdida de estos beneficios comenzará el 1 de octubre de 2026.

la pérdida de estos beneficios comenzará el 1 de octubre de 2026. Subsidios de seguros (ACA) : Las ayudas para pagar seguros privados terminarán el 1 de enero de 2027.

: Las ayudas para pagar seguros privados terminarán el 1 de enero de 2027. Medicare: para las personas mayores afectadas, la cobertura finalizará el 27 de enero de 2027.

Otros cambios importantes de la ley

De acuerdo con información de organizaciones como Welcome.us y LULAC, la ley H.R.1 no solo afecta la salud. También introdujo nuevas tarifas que no se pueden perdonar para trámites migratorios. Por ejemplo, solicitar asilo ahora tiene un costo inicial y una cuota anual mientras el caso esté pendiente.

Además, los permisos de trabajo y las renovaciones de estatus subieron de precio significativamente desde finales de 2025.

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