¿Cómo viajar en tren de Illinois a Texas? Descubre precios, rutas y paradas

Suscríbete a nuestros canales

Viajar en tren de Illinois a Texas no solo es una opción más sostenible que volar, sino que también ofrece una experiencia de viaje única que te lleva a través del corazón del país.

Si estás pensando en hacer este viaje este año, aquí te contamos sobre las opciones de Amtrak, los tiempos de recorrido y las alternativas que tienes a tu disposición.

El Amtrak Texas Eagle: el gigante de las vías

Si buscas la opción más directa para viajar, el Texas Eagle es tu mejor elección. Este icónico servicio de Amtrak conecta diariamente Chicago (Union Station) con las principales ciudades de Texas.

Su ruta principal se extiende hacia el sur a través de Illinois, pasando por San Luis, Misuri, antes de entrar en Texas. Entre sus paradas más importantes se encuentran Dallas, Fort Worth, Austin y San Antonio.

En cuanto a la duración del viaje, el trayecto de Chicago a Dallas toma alrededor de 21 a 22 horas, y si tu destino es San Antonio, prepárate para un viaje de aproximadamente 32 horas.

Según los itinerarios más recientes de Amtrak Vacations (2026), el Texas Eagle cuenta con coches cama (Superliner Roomette y Bedrooms), convirtiendo un largo viaje en una experiencia similar a hospedarse en un hotel sobre ruedas, con comidas incluidas para los pasajeros de clase ejecutiva y dormitorios.

En 2026, Amtrak ofrece un servicio diario para el Texas Eagle

Generalmente, el tren sale de Chicago a última hora de la tarde, lo que permite a los pasajeros disfrutar de los hermosos paisajes de Illinois antes de dormir y despertar en Arkansas o en el noreste de Texas.

Si buscas una ruta alternativa o no encuentras disponibilidad, puedes optar por conectar a través de Nueva Orleans. Para ello, tomarías el tren City of New Orleans y harías un transbordo hacia el Sunset Limited, que te llevará a Houston y San Antonio.

Sin embargo, ten en cuenta que, según fuentes como Rome2Rio, esta opción puede alargar el viaje hasta 46 horas debido a los tiempos de conexión.

¿Cuánto cuesta viajar en tren de Illinois a Texas?

1. Tarifas en Amtrak (Tren Texas Eagle)

Viajar en el Texas Eagle te ofrece una variedad de opciones, desde asientos económicos hasta habitaciones privadas.

Según la información más reciente de Amtrak y Rome2Rio (2026):

Asiento Económico (Coach): Los precios comienzan en un rango de $131 a$137 para trayectos de Chicago a ciudades como Dallas o Austin, siempre que reserves con anticipación.

Los precios comienzan en un rango de $131 a$137 para trayectos de Chicago a ciudades como Dallas o Austin, siempre que reserves con anticipación. Tarifa Media: En promedio, un boleto estándar de última hora o en temporada alta puede variar entre $180 y $330.

En promedio, un boleto estándar de última hora o en temporada alta puede variar entre $180 y $330. Coches Cama (Rooms): Si buscas más privacidad en un trayecto de más de 21 horas, las opciones de Roomette o Bedroom aumentan el costo, que suele estar entre $450 y $650, dependiendo de la demanda y la temporada.

2. Tarifas en Autobús (Greyhound y FlixBus)

El autobús sigue siendo la opción más competitiva en términos de precio base, aunque los tiempos de viaje son similares a los del tren.

Tarifa básica: Puedes encontrar boletos de Chicago a Dallas desde US$132.

Puedes encontrar boletos de Chicago a Dallas desde US$132. Variabilidad: Según los informes de FlixBus y Greyhound, el precio promedio suele estar alrededor de $160, y puede aumentar si compras el boleto el mismo día del viaje.

Alternativas en autobús para viajar de Illinois a Texas: FlixBus y Greyhound

Si estás buscando más flexibilidad en los horarios o precios más bajos, las opciones de viaje por carretera son bastante sólidas en 2026. Con la integración completa de sus redes, Greyhound y FlixBus se han convertido en los líderes del mercado.

Tiempos: Un viaje en autobús de Chicago a Dallas suele tomar entre 18 y 24 horas, dependiendo de las paradas y transbordos en lugares como San Luis o Memphis.

Un viaje en autobús de Chicago a Dallas suele tomar entre 18 y 24 horas, dependiendo de las paradas y transbordos en lugares como San Luis o Memphis. Comodidades: Ambas compañías han actualizado sus flotas para ofrecer Wi-Fi de alta velocidad, tomas de corriente y más espacio para las piernas, según lo que indican en sus sitios web.

Ambas compañías han actualizado sus flotas para ofrecer Wi-Fi de alta velocidad, tomas de corriente y más espacio para las piernas, según lo que indican en sus sitios web. Costo: Por lo general, el autobús sigue siendo la opción más asequible, permitiendo reservas de última hora con tarifas más competitivas que las del tren.

Visite nuestras secciones: Internacionales y Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube