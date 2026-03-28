NYC centraliza transporte público en una App: rastrea trenes y buses en tiempo real

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El sistema de movilidad de Nueva York experimentó una actualización tecnológica con el relanzamiento de la aplicación oficial de la MTA. Esta herramienta busca eliminar la dependencia de múltiples plataformas externas al integrar en una interfaz única los tiempos de llegada, mapas de estaciones y reportes de servicio. La iniciativa apunta a optimizar la navegación de millones de pasajeros que utilizan diariamente la red de transporte subterráneo y superficial.

La nueva versión de la app de la MTA permite a los ciudadanos visualizar la ubicación exacta de trenes y autobuses mediante un sistema de seguimiento por satélite. También permite planificar trayectos de principio a fin, incluyendo transbordos en vivo. De igual forma, la plataforma ofrece alternativas automáticas en caso de interrupciones o cambios no programados en las líneas.

Accesibilidad y soporte técnico

Un pilar central de esta actualización es la inclusión de herramientas para personas con discapacidad, resaltando estaciones con infraestructura funcional y estado de ascensores en tiempo real.

Sobre estas mejoras, la gobernadora Kathy Hochul señaló:

“Estamos mejorando significativamente la experiencia de viaje de millones de neoyorquinos en cada etapa de su trayecto. Es una experiencia digital de primer nivel al navegar por nuestro sistema de transporte".

Mejoras en estaciones e instalación

Para el metro, la aplicación incorporó indicadores de plataforma que señalan dónde detenerse para abordar los vagones. En los autobuses, se optimizaron los íconos de paradas y la visualización de rutas favoritas. El software ya se encuentra disponible para dispositivos iOS y Android en español e inglés. Se prevé que próximamente la herramienta integre la administración directa de la cuenta OMNY.

Instalar la aplicación de la MTA en tu teléfono es un proceso directo. Aquí tienes los pasos para hacerlo rápidamente:

Paso a paso para la instalación

Entra a la tienda de aplicaciones: Abre la App Store si tienes un iPhone o la Google Play Store si usas un teléfono Android. Busca la aplicación: En la barra de búsqueda escribe "MTA". Identifica la oficial: La aplicación correcta tiene el logo azul y blanco de la Metropolitan Transportation Authority. Aparece simplemente como "MTA" (antes se llamaba MYmta). Descarga e instala: Presiona el botón de "Obtener" o "Instalar". Una vez que termine la descarga, abre la aplicación. Configura el idioma: Al abrirla por primera vez, podrás seleccionar el español como idioma principal para ver los mapas y las alertas. Activa la ubicación: Para que la app te diga en tiempo real qué bus o tren tienes más cerca, selecciona "Permitir al usar la app" cuando te pida acceso a tu ubicación GPS.

¿Cómo usarla una vez instalada?

Escribe tu destino en la barra principal y la app te dirá qué líneas tomar y cuánto falta para que llegue el próximo tren.

Favoritos: Puedes marcar la ruta de bus que usas para ir al trabajo y verla apenas abras la herramienta.

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