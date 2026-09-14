Ofrecen pagos y rebajas fiscales a residentes de Florida por optimizar el uso de electricidad

Las empresas proveedoras de electricidad en el estado de Florida operan diversos programas de incentivos económicos orientados a reducir la demanda energética residencial, especialmente en la regulación del uso del aire acondicionado.

Las dos mayores compañías eléctricas del estado cuentan con mecanismos de compensación para los usuarios residenciales:

Florida Power & Light (FPL): A través del programa OnCall , la empresa otorga créditos mensuales en la factura a los clientes que permiten la instalación de un dispositivo que gestiona temporalmente el funcionamiento del aire acondicionado o el calentador de agua durante los picos de máxima demanda.

A través del programa , la empresa otorga créditos mensuales en la factura a los clientes que permiten la instalación de un dispositivo que gestiona temporalmente el funcionamiento del aire acondicionado o el calentador de agua durante los picos de máxima demanda. Duke Energy Florida: Mediante el programa EnergyWise Home, la compañía aplica créditos en el recibo a los usuarios que autorizan interrupciones breves en el sistema de climatización durante horas de alta exigencia de la red.

Reembolsos por mejoras en la vivienda

A la par de los créditos mensuales, existen subsidios directos para el equipamiento del hogar:

Inspecciones y sellado térmico: FPL y Duke Energy ofrecen auditorías energéticas gratuitas y reembolsos parciales para el trabajo de aislamiento de techos y ductos de aire acondicionado, evitando fugas de aire frío.

FPL y Duke Energy ofrecen auditorías energéticas gratuitas y reembolsos parciales para el trabajo de aislamiento de techos y ductos de aire acondicionado, evitando fugas de aire frío. Instalación de equipos de alta eficiencia: Las compañías reembolsan entre 150 y 500 dólares a los propietarios que reemplacen unidades de aire acondicionado antiguas por sistemas certificados de bajo consumo.

Las compañías reembolsan entre 150 y 500 dólares a los propietarios que reemplacen unidades de aire acondicionado antiguas por sistemas certificados de bajo consumo. Termostatos inteligentes: Duke Energy y otras utilidades locales otorgan incentivos de hasta 75 dólares por la compra e integración de termostatos programables.

La solicitud de créditos en factura, descuentos mensuales y reembolsos directos por eficiencia energética en el estado de Florida requiere cumplir con trámites específicos establecidos por las compañías eléctricas locales.

1. Tramitación de créditos mensuales (Programas de gestión de demanda)

Para programas como OnCall de Florida Power & Light (FPL) o EnergyWise Home de Duke Energy, el procedimiento se realiza directamente entre el usuario y la empresa:

Registro en línea o telefónico: El titular de la cuenta debe ingresar al portal web oficial de la proveedora (fpl.com o duke-energy.com) o llamar a las líneas de atención al cliente.

El titular de la cuenta debe ingresar al portal web oficial de la proveedora (fpl.com o duke-energy.com) o llamar a las líneas de atención al cliente. Selección de equipos: El usuario elige qué sistemas autoriza para la gestión de demanda (aire acondicionado central, calentador de agua o bomba de piscina).

El usuario elige qué sistemas autoriza para la gestión de demanda (aire acondicionado central, calentador de agua o bomba de piscina). Inspección e instalación: Un técnico o contratista autorizado por la empresa acude al domicilio de forma gratuita para instalar un pequeño dispositivo de control en los equipos o vincular un termostato inteligente compatible.

Un técnico o contratista autorizado por la empresa acude al domicilio de forma gratuita para instalar un pequeño dispositivo de control en los equipos o vincular un termostato inteligente compatible. Aplicación del beneficio: Los créditos financieros se reflejan automáticamente como un descuento en el desglose del recibo mensual a partir del primer o segundo ciclo de facturación posterior a la instalación.

2. Solicitud de reembolsos por compra de equipos eficientes

En el caso de la sustitución de sistemas de aire acondicionado antiguas o mejoras de aislamiento térmico, el proceso involucra a contratistas certificados:

Contratación de personal autorizado: El cliente debe seleccionar a un contratista independiente participante registrado en la red de la empresa eléctrica ( Participating Independent Contractor ).

El cliente debe seleccionar a un contratista independiente participante registrado en la red de la empresa eléctrica ( ). Evaluación previa y compra: El profesional verifica que el equipo a instalar cumpla con los estándares de eficiencia exigidos (como la certificación SEER2 en aires acondicionados).

El profesional verifica que el equipo a instalar cumpla con los estándares de eficiencia exigidos (como la certificación SEER2 en aires acondicionados). Aplicación del descuento instantáneo: En la mayoría de los programas vigentes en Florida, el contratista descuenta el valor del reembolso (entre 150 y 500 dólares) directamente de la factura de compra o instalación. El instalador se encarga de gestionar el cobro del subsidio ante la compañía eléctrica sin que el cliente deba enviar formularios adicionales.

3. Requisitos generales para los postulantes

Ser cliente activo de la empresa eléctrica con la cuenta al día.

Contar con la titularidad del servicio o la autorización del propietario del inmueble.

Mantener los equipos conectados y operativos durante el periodo de permanencia exigido por la compañía.

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