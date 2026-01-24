Ola de despidos en 2026 en EEUU: estas compañías eliminan en enero miles de empleos por este motivo

Suscríbete a nuestros canales

El monitoreo de la plantilla laboral en Estados Unidos arroja cifras críticas tras los anuncios recientes de firmas como Salesforce, eBay y UPS.

Estas compañías han iniciado procesos de notificación a sus empleados para eliminar puestos de trabajo en departamentos de ventas, soporte técnico y operaciones logísticas.

Las cifras preliminares indican que el sector servicios es el más afectado, con una reestructuración que busca reducir los gastos fijos ante la implementación de nuevos sistemas de gestión automatizada y la caída en la demanda de ciertos servicios corporativos.

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, declaró sobre el sector:

"La inteligencia artificial es real y reemplazará ciertos roles; las empresas deben ser honestas sobre cómo esto cambiará la composición de sus fuerzas de trabajo en los próximos meses"

Empresas con nuevos ajustes confirmados

Entre los trabajadores impactados se encuentran los pertenecientes a divisiones estratégicas como Amazon Web Services, asi como parte de la plantilla ejecutiva, para un número aproximado de 30 mil despidos.

La empresa de software Salesforce confirmó que reducirá su personal en un 5% adicional, lo que representa la salida de aproximadamente 3.500 empleados.

Por su parte, la plataforma de comercio electrónico eBay anunció el recorte de 1.000 puestos de tiempo completo, argumentando que su estructura actual supera el crecimiento del negocio.

Firmas como Meta, Citi, BlackRock, Macy’s y grandes operadores logísticos han anunciado 5.450 despidos para 2026.

Asimismo, la gigante logística UPS ha puesto en marcha un plan para eliminar 12.000 cargos administrativos, tras reportar una disminución en el volumen de envíos globales y la necesidad de integrar herramientas de inteligencia artificial en sus centros de distribución.

Cargos afectados por la tecnología

Los informes indican que los puestos más vulnerables en estos nuevos recortes son los de mandos medios y especialistas en atención al cliente.

En el caso de UPS, la empresa ha sido explícita al señalar que la automatización de procesos internos permite operar con menos personal de oficina.

Carol Tomé, CEO de UPS, declaró al respecto:

"Estamos ajustando nuestra estructura para que coincida con la realidad del mercado actual; la automatización nos permite ser más eficientes con 12.000 puestos menos en el área administrativa"

De igual manera, Salesforce ha reorientado su presupuesto hacia el desarrollo de agentes autónomos, lo que ha vuelto prescindibles funciones de soporte que anteriormente requerían de equipos humanos numerosos para la gestión de datos y consultas técnicas básicas.

