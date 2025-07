Programa Enhanced Money Match entregará cheques de estímulo en Illinois: así puedes cobrarlo sin complicaciones

Suscríbete a nuestros canales

La Tesorería del Estado de Illinois, bajo la conducción de Michael Frerichs, está distribuyendo este verano aproximadamente 45 millones de dólares en casi 600,000 cheques a residentes, sin que estos tengan que presentar reclamaciones o solicitudes.

Este desembolso corresponde a la última fase del programa Enhanced Money Match, parte del sistema de propiedad no reclamada I‑CASH, diseñado para devolver de forma proactiva el dinero olvidado, como saldos bancarios, reembolsos no cobrados o seguros no reclamados.

¿Cuánto será el monto a recibir?

La mayoría de los cheques tienen un valor aproximado de $50, aunque algunas personas recibirán pagos mayores si tienen múltiples reclamos pendientes.

Las notificaciones comenzaron a enviarse a fines de junio y los cheques llegarán por correo durante todo el verano, de acuerdo con el portal Gestión.

¿Cómo se reclama este pago?

A diferencia de los procesos tradicionales de “propiedad no reclamada”, este programa utiliza datos existentes para identificar posibles beneficiarios y enviarles el cheque automáticamente, eliminando trámites, formularios o esperas adicionales.

El tesorero Frerichs enfatiza: “Primero decimos: ese dinero es tuyo; el cheque es real y no es una estafa. Luego: ¡cámbialo!”, con el objetivo de que los destinatarios reciban un ingreso extra sin esfuerzo.

¿Por qué se da este pago?

El programa Enhanced Money Match utiliza tecnología y datos públicos para identificar fondos no reclamados de manera eficiente. Desde su lanzamiento en 2018, ha devuelto más de 130 millones de dólares a más de 870,000 personas.

Esta ronda de entrega es la más extensa en la historia del programa con cerca de 600,000 personas.

