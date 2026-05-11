Rebaja de tarifas de Duke Energy: ¿Cuánto dinero ahorrarán los clientes en Florida?

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Duke Energy Florida ha anunciado que comenzará a ofrecer créditos y reembolsos en las facturas de sus clientes, una medida destinada a aliviar el impacto de los costos energéticos tras los ajustes en los precios de los combustibles y los gastos operativos.

¿Por qué se está dando este reembolso de Duke Energy en Florida?

La razón principal detrás de este ajuste es la variación en los precios del gas natural y la eficiencia en la gestión de los costos de recuperación por tormentas.

Según la Comisión de Servicios Públicos de Florida (PSC), las empresas de servicios públicos deben ajustar sus tarifas anualmente, basándose en el costo real de los combustibles que utilizan para generar electricidad.

Cuando el costo proyectado supera el costo real que la empresa ha pagado, ese excedente debe ser devuelto directamente al consumidor.

En este caso, la reciente caída en los precios del gas natural a nivel mayorista ha permitido que Duke Energy Florida ofrezca este crédito a sus usuarios.

Cabe mencionar que, si planea asistir a una distribución de tipo drive-thru, asegúrese de que el maletero de su vehículo esté vacío y limpio para que los voluntarios puedan colocar las cajas de alimentos sin contacto físico.

Detalles sobre el alivio financiero para los usuarios de Duke Energy Florida

Según los documentos que se han presentado ante la PSC y los comunicados de prensa de Duke Energy Florida, el impacto se reflejará de la siguiente manera:

Créditos por combustible: Habrá una reducción directa en la cláusula de costo de combustible.

Recuperación por tormentas: Se realizarán ajustes en los cargos aplicados para la reconstrucción de la infraestructura después de fenómenos meteorológicos anteriores.

Factura típica: Se estima que un cliente residencial que consume un promedio de 1.000 kWh notará una disminución significativa en su factura mensual en comparación con el año pasado.

"Estamos comprometidos con mantener los costos lo más bajos posible para nuestros clientes, especialmente mientras navegamos por las fluctuaciones del mercado energético", indicó la empresa en sus canales oficiales de comunicación.

¿Cuándo podrán los clientes disfrutar del descuento de Duke Energy Florida?

El proceso de reembolso es bastante sencillo, ya que no requiere que el cliente haga ningún trámite adicional.

Los ajustes se aplican automáticamente en los ciclos de facturación que han sido aprobados por la PSC.

Según el calendario de la entidad reguladora, estos cambios suelen entrar en vigor después de las revisiones trimestrales o anuales, afectando las facturas que se emiten a partir de la mitad del año.

Impacto en la economía local

Para los habitantes de ciudades como Orlando, San Petersburgo y Clearwater, este anuncio llega en un momento crucial.

Con la inflación afectando a otros sectores, la disminución en el costo de la energía eléctrica ofrece un alivio muy necesario para las familias de Florida.

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