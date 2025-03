San Patricio en Florida: Activan servicio gratuito de remolque para conductores ebrios

Suscríbete a nuestros canales

A partir del viernes 14 de marzo desde las 6:00 p.m hasta las 6:00 a.m. del martes 18 de marzo, en los estados seleccionados de USA, se activará el programa "Tow to Go", durante el fin de semana del Día de San Patricio, a fin de reducir el número de accidentes por conducción bajos los efectos del alcohol, según lo anunció la American Automobile Association (AAA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo, con el portal Diario Las Américas, "Tow to Go" es un servicio gratuito de grúa para trasportar al conductor y su vehículo a un destino seguro, llamando al (855) 2-TOW-2-GO-AAA, accesible para miembros y no miembros de la AAA.

Guía para el servicio

El servicio estará disponible en Florida y otros estados seleccionados: Georgia, Iowa, Michigan, Dakota del Norte, Nebraska, Tennessee, Wisconsin, Colorado (Denver), Carolina del Norte (Charlotte) Indiana (Fort Wayne/South Bend).

El programa no acepta citas previas y solo esta disponible como última opción, ya que "es crucial planificar con antelación y asegurarse de contar con un conductor designado antes de consumir alcohol o drogas", según afirmó Mark Jenkins, portavoz de AAA - The Auto Club Gruop.

Asimismo, el transporte seguro para un conductor y su vehículo será dentro de un radio de 10 millas, además de no estar disponible en áreas campestres o con clima desfavorable.

El Día de San Patricio: Celebración y Riesgo en las carreteras

El día de San Patricio es una festividad que se celebra cada 17 de marzo en honor a San Patricio, el patrón de Irlanda. La celebración conmemora la llegada del cristianismo a Irlanda y la herencia cultural irlandesa, tal como indicó el portal web Britannica.

Sin embargo, también es conocido como una de las festividades más peligrosas en las carreteras de EEUU, según la Administración Nacional de Seguridad del Tránsito en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés). AAA espera que iniciativas como "Tow to Go", ayuden a prevenir tragedias como las ocurridas en el 2020, cuando más de 11.000 personas perdieron la vida en accidentes relacionado con el consumo de alcohol y drogas.

