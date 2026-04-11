Señales que delatan la nueva estafa contra pagos del Seguro Social en EEUU: sepa cómo protegerse

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Las autoridades federales detectaron una nueva ola de fraudes digitales que afecta directamente a los beneficiarios del Seguro Social durante el mes de abril.

De acuerdo con El Comercio, los delincuentes aprovechan el calendario de pagos para enviar mensajes falsos justo cuando las personas están más pendientes de sus depósitos bancarios.

Esta modalidad de engaño busca confundir a jubilados y familias trabajadoras mediante comunicaciones que imitan a la perfección el lenguaje y los logotipos de las instituciones oficiales.

¿Cómo operan los estafadores?

El mecanismo de este fraude es sencillo pero efectivo. Primero, la persona recibe una alerta alarmante que la invita a presionar un enlace. Ese link dirige a una página de internet diseñada para verse igual a la oficial del gobierno.

Una vez ahí, se le solicita a la víctima que ingrese datos sensibles como su número de Seguro Social, fecha de nacimiento o información de sus cuentas de banco bajo la excusa de verificar su identidad.

En algunos casos, los delincuentes van más allá y piden realizar pagos directos a través de transferencias o tarjetas de regalo para solucionar el supuesto problema. Una vez que obtienen la información o el dinero, los estafadores desaparecen, dejando a la persona con sus cuentas vulneradas o su identidad robada.

Señales de peligro en los mensajes

Existen frases comunes que deben encender las alarmas de cualquier usuario. Si recibe un mensaje que dice que su cuenta será bloqueada permanentemente si no responde de inmediato, probablemente es un engaño. Las agencias oficiales no suelen pedir códigos de verificación ni contraseñas por mensajes de texto o redes sociales.

Otra señal clara es el tono del mensaje. Aunque usen un lenguaje formal, la presión para que la persona actúe en pocos minutos es una táctica típica de los ciberdelincuentes. Además, cualquier solicitud de pago mediante métodos poco comunes es una prueba definitiva de que se trata de un intento de robo.

Recomendaciones para protegerse

La medida de seguridad más importante es evitar hacer clic en cualquier enlace que llegue de forma inesperada. Lo ideal es cerrar el mensaje y entrar directamente a la página oficial del Seguro Social escribiendo la dirección en el navegador. También es fundamental activar la seguridad de dos pasos en todas las cuentas bancarias para que sea más difícil acceder a ellas.

Si tiene dudas sobre la veracidad de una comunicación, lo mejor es llamar personalmente a las líneas oficiales de atención al cliente.

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