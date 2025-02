Sepa quiénes recibirán un reembolso de $2.743 del IRS: Requisitos que debe cumplir

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) está en su momento más álgido de la temporada impuestos 2025, y los contribuyentes tienen los ojos puestos en uno o varios reembolsos a los que son elegibles, sepa quiénes pueden obtener $2.743.

Se trata de los beneficiarios del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), como lo reseñan en el portal de Directorio Noticias.

Recordemos que este reembolso está diseñado para trabajadores con ingresos bajos o moderados.

Y aunque se puede recibir hasta $7.830 dólares, lo cierto es que el pago promedio de los que lo reclaman es de $2.743.

Resulta que el pago varía dependiendo del número de hijos calificados.

Es decir, los trabajadores solteros sin hijos pueden recibir hasta $632 dólares, mientras que las familias con tres o más hijos pueden obtener hasta la cantidad máxima de $7.830 dólares.

¿Es elegible para recibir el ETC?

Tenga en cuenta que para calificar al EITC, los contribuyentes deben cumplir con una serie de criterios:

Deben ser ciudadanos estadounidenses o extranjeros residentes durante todo el año.

Tener un número de Seguro Social válido (para el contribuyente, su cónyuge e hijos calificados)

Presentar una declaración de impuestos

Y tiene que estar dentro del límite de ingresos máximos permitidos para el año fiscal 2024:

Contribuyentes solteros: hasta $59.899 dólares

Parejas casadas con declaración conjunta: hasta $66.819 dólares

Además, de ingresos de inversión no superiores a $11.600 dólares.

Si no está seguro de si cumple con los criterios de elegibilidad necesarios, puede verificar si aplica con la herramienta oficial: Use the EITC Assistant | Internal Revenue Service.

Finalmente, debe tener en cuenta que el IRS no puede emitir reembolsos del EITC antes de mediados de febrero.

Aquellos que tengan activa la opción de depósito directo recibirán un su pago antes del 3 de marzo de 2025.

Sin embargo, puede rastrear el estado de su reembolso a partir del 22 de febrero de 2025, en Where's My Refund?: Where's My Refund? | Internal Revenue Service.

