Estas son las señales de alerta de la estafa asociada a SunPass: Atención conductores de Florida

Los habitantes de Florida, Estados Unidos (EEUU), que conducen y suelen pasar por los peajes, deben saber que están siendo blanco de una estafa que es cada vez más frecuente.

Estamos hablando de una estrategia de un método de fraude que suplanta la identidad de Sunpass, el programa de peaje prepagado de Florida.

Recordemos que este sistema se creó para facilitarle el pago a los conductores del estado, esto, debido a que muchas carreteras de peaje de Florida son totalmente electrónicas.

De hecho, incluso desde SunPass se han emitido advertencias a sus clientes sobre posibles estafas a través de mensajes de texto.

Aunque no solo los usuarios de este sistema reciben el mensaje, los estafadores eligen blancos de forma aleatoria, de incluso personas que no cuentan con vehículo, o que no están registrados en Sunpass.

Descubra cómo identificar la estafa y qué hacer

Aunque no se trata de una estafa nueva, ha vuelto a cobrar vigencia por la advertencia realizada recientemente por el sheriff del condado de Polk, Grady Judd.

Los usuarios de Sunpass pueden recibir un mensaje de texto igual al siguiente:

Estos mensajes pueden alertarse sobre una irregularidad en el pago de sus peajes, somo si usted presentara una deuda.

Entre las señales de alerta se encuentran:

Mensajes que contienen errores gramaticales o frases extrañas.

Cuentan con un enlace desconocido que le pide ingresar sus datos personales.

Pueden instarlo a actuar con rapidez con amenazas de multas, suspensión de cuenta o consecuencias inmediatas.

Las personas que se encuentren en esta situación deben ser precavidas y no dejarse llevar por la preocupación del momento.

Entonces:

No debe hacer clic en el enlace compartido, ni ingresar sus datos personales.

Lo primero que debe hacer es verificar su cuenta de SunPass, directamente en la página oficial: www.sunpass.com.

O puede comunicarse por el correo [email protected] o [email protected]. Además, tenga en cuenta que el número del que se reciben mensajes oficiales de Sunpass es 786727.

Asegúrese de reportar el mensaje al servicio de atención al cliente de SunPass o a las autoridades.

