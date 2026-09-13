Educación primaria

Tareas dirigidas gratis en Chicago: asignan tutores individuales para apoyo en lectura y matemáticas

Los organizadores mantienen abiertas las inscripciones

Por Mariana Pérez Guerra
Sabado, 12 de septiembre de 2026 a las 10:22 pm
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Tareas dirigidas gratis en Chicago: asignan tutores individuales para apoyo en lectura y matemáticas

La organización sin fines de lucro Tutoring Chicago dispone de un programa de tutorías individuales y gratuitas dirigido a estudiantes de educación primaria, abarcando desde el 1.º hasta el 6.º grado escolar.

La institución cuenta con sedes establecidas en sectores estratégicos de Chicago:

  • Sede Near North: 214 W. Berry Ave (en las instalaciones de la iglesia San Vicente de Paúl / Lincoln Park). Puede llegar utilizando la línea roja del metro (L) hasta la estación Fullerton o utilizar las líneas de autobús 22 (Clark) y 36 (Broadway).
  • Sede Logan Square: 3658 W. Armitage Ave (dentro del centro comunitario Palmer Square). Puede llegar utilizando la línea azul del metro (L) hasta la estación Western o Logan Square, además de la ruta de autobús 73 (Armitage).
  • Sede Chinatown / Pilsen: Puntos de atención coordinados en centros comunitarios del sector sur. Puede llegar utilizando la Línea Roja (Red Line) descendiendo en la estación Cermak-Chinatown.

Modalidad del programa de apoyo escolar

La iniciativa académica asigna a cada alumno un tutor adulto para trabajar de manera personalizada una vez por semana.

El servicio está orientado a reforzar el desempeño en áreas como matemáticas y lectura, así como en cualquier otra asignatura donde el estudiante requiera acompañamiento pedagógico.

Proceso de postulación y contacto

El proceso de solicitud para el ciclo escolar correspondiente se encuentra activo para las familias interesadas.

  • Registro en línea: Las postulaciones se gestionan a través de la plataforma oficial de la organización (tutoringchicago.org).
  • Atención directa: Para consultas adicionales sobre el proceso de admisión, la institución dispuso la atención telefónica a través del número 312-854-2990, donde la persona contacto es Carolina Estay.
  • También puede escribir un correo electrónico especificando su solicitud a info@tutoringchicago.org

 

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