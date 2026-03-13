Tormentas severas amenazan el sur de Florida este fin de semana: aquí el pronóstico completo

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La inestabilidad atmosférica domina el panorama climático en el sur de Florida y amenaza con alterar las actividades al aire libre de miles de residentes. Las nubes cargadas de humedad avanzan sobre las zonas metropolitanas y generan una preocupación creciente entre los conductores locales.

Este viernes ya registra chubascos significativos y alertas de inundación en diversas áreas de Miami, lo que complica el tráfico en las principales arterias viales. Los expertos sugieren a los ciudadanos que aseguren objetos sueltos en sus patios ante la llegada de vientos fuertes.

El Centro Nacional de Huracanes y oficinas locales confirman que la región se Prepárate para un fin de semana de lluvias intensas con tormentas eléctricas diarias. Según, indica que las precipitaciones más severas ocurrirán durante las tardes del sábado y el domingo.

¿Qué ocurrirá el sábado según el pronóstico del clima?

La jornada del sábado 14 de marzo presentará tormentas dispersas con una mayor actividad durante el horario vespertino en todo el condado de Miami-Dade. El termómetro registrará una temperatura máxima de 82°F y una mínima de 73°F, con probabilidad de lluvias aisladas durante la noche.

Las autoridades meteorológicas advierten sobre la posibilidad de granizadas puntuales que podrían afectar la propiedad privada y los cultivos en zonas rurales. Los residentes deben monitorear los radares climáticos para evitar quedar atrapados en medio de inundaciones repentinas en calles vulnerables.

La visibilidad en las carreteras disminuirá drásticamente durante los periodos de lluvia fuerte, por lo que el uso de luces bajas resulta obligatorio para los automovilistas. Las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades suficientes para derribar ramas de árboles y cables eléctricos.

¿Cómo afectará el clima este domingo en el sur de Florida?

El domingo 15 de marzo mantendrá el patrón de tormentas dispersas y ráfagas de viento constantes que impactarán la costa este desde temprano. La temperatura máxima descenderá levemente a los 81°F, mientras que la mínima se mantendrá estable en los 73°F durante la madrugada.

La actividad eléctrica persistirá de manera constante hasta las primeras horas del lunes, lo que representa un riesgo para quienes habitan en zonas abiertas. El sistema de drenaje de las ciudades enfrentará una prueba de fuego ante el volumen de agua que caerá en periodos cortos.

Los expertos recomiendan que la población mantenga sus dispositivos electrónicos cargados en caso de que ocurran cortes de energía provocados por los rayos. La saturación del suelo aumenta la probabilidad de que pequeños arroyos y canales superen sus niveles de desborde normales.

¿Cuándo finalizará el fin de semana en Florida?

El inicio de la próxima semana registrará un aumento térmico hasta los 86°F antes de la llegada de un nuevo frente de tormentas severas el lunes. La probabilidad de precipitación nocturna será extremadamente alta y el termómetro bajará hasta los 67°F tras el paso del sistema.

Las autoridades locales vigilan de cerca los sectores más bajos de Miami Beach y Fort Lauderdale ante el peligro de acumulaciones de agua persistentes. Se pide a los vecinos que reporten cualquier obstrucción en las alcantarillas para facilitar el escurrimiento rápido del líquido pluvial.

La prevención familiar es la mejor herramienta para evitar accidentes durante este ciclo de mal tiempo que afecta a millones de floridanos este mes. Mantenga una radio de pilas a la mano y evite cruzar zonas inundadas donde la profundidad del agua sea desconocida.

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