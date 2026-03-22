¿Tu iPhone es viejo? Google ha detectado un virus capaz de tomar el control de tu teléfono

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El Grupo de Inteligencia de Amenazas de Google reveló el hallazgo de una vulnerabilidad crítica que afecta directamente a los usuarios de Apple con versiones de software desactualizadas.

La cadena de explotación, denominada DarkSword, utiliza una serie de fallos encadenados para comprometer el núcleo o kernel del sistema operativo. Según el reporte técnico, este ataque otorga a los ciberdelincuentes privilegios elevados para acceder a información personal de forma remota y silenciosa, sin que el usuario note alteraciones en el rendimiento de su teléfono.

Infección silenciosa y programas espía

La peligrosidad de DarkSword radica en su método de propagación, el cual no requiere interacción física con el dispositivo ni la descarga consciente de archivos. El código malicioso se distribuye a través de sitios web comprometidos que aprovechan brechas de seguridad en el navegador Safari y el motor WebKit. Una vez infiltrado, el sistema instala programas espía identificados como GHOSTBLADE, GHOSTKNIFE y GHOSTSABER, herramientas que permiten un acceso persistente a los datos del propietario.

Dispositivos en riesgo y parches de emergencia

La investigación, realizada en conjunto con las firmas Lookout e iVerify, señala que el ataque explota al menos seis fallos de seguridad ya corregidos en versiones modernas como iOS 18 y el actual iOS 26. El riesgo se concentra en terminales que ejecutan versiones antiguas como iOS 13 o iOS 14. Ante esta situación, se ha confirmado que los dispositivos que operan desde iOS 15 hasta el presente ya cuentan con protección nativa contra esta amenaza específica.

Medidas de protección y actualización

La compañía tecnológica emitió un documento de soporte urgente instando a los usuarios a verificar sus versiones de software. Para aquellos terminales que por limitaciones técnicas no puedan recibir los parches más recientes, se recomienda la activación de funciones de seguridad extrema.

"Si tu teléfono todavía ejecuta iOS 13 o iOS 14, es estrictamente necesario que actualices a iOS 15 para recibir estas defensas. Apple recomienda considerar activar el Modo de aislamiento (Lockdown Mode) si no hay parches disponibles". — Portavoz de soporte técnico de Apple, (Comunicado oficial sobre la respuesta a DarkSword).

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