Washington sube la temperatura este Halloween: cinco planes para tener citas inolvidables

Suscríbete a nuestros canales

La capital estadounidense se prepara para celebrar en pocas horas un Halloween macabro con un toque de diversión.

En el Distrito de Columbia, la oferta combina a la perfección los sustos de la noche de brujas con oportunidades de coqueteo y risas compartidas, informó El Tiempo Latino.

Desde cócteles neón con ingredientes de ultratumba hasta paseos por cementerios que garantizan un abrazo cercano, DC ofrece propuestas para tener una cita inolvidable en buena compañía.

Elixires que despiertan la pasión este Halloween

La escena pop-up de coctelería se convierte en un laboratorio monstruoso.

En Penn Quarter, la coctelería Puttery se transforma hasta el 7 de noviembre en el laboratorio de Frankenstein, sirviendo bebidas con humo y ojos falsos por $22, que incluyen una bienvenida.

Por otro lado, en Alexandria, el bar Nightmare on the Avenue ofrece un ambiente de carnaval embrujado, ideal para selfies que invitan a acercarse. Sus delicias incluyen el “Pumpkin Pie Hazing” y el tequila “Stitched & Salted” con sal negra.

Atracciones de ultratumba en DC

Para invocar espíritus y complicidad, la Original Ghost and Graveyard Tour en Alexandria guía a los participantes por las historias paranormales del Old Town por $15.

Una alternativa es la caminata Ghosts of Georgetown ($39), que recorre casas históricas y lugares icónicos, como la famosa escalinata de la película El Exorcista.

Los clásicos del género tienen su espacio en el Suns Cinema de Mount Pleasant, donde proyecciones como The Psychic y Halloween se ofrecen por $12, perfectas para un brindis posterior.

Para una dosis de teatro con un giro juguetón, la Drunk Shakespeare Society presenta Drunk Dracula (del $49 al $149), un espectáculo donde los actores luchan contra los efectos del alcohol en escena.

El clímax llega el 31 de octubre en el Lincoln Theatre con una función del The Rocky Horror Picture Show y su live shadow cast (del $45 al $57), un evento interactivo que invita a gritar, cantar y quizá rozarse con la pareja.

Para un plan más relajado pero con encanto, las actividades de cosecha y calabazas son la excusa perfecta. En DC, Nalls Produce de Fairfax, se puede tallar un jack-o’-lantern el 1 de noviembre.

El evento insignia de la temporada: "Boo at the Zoo"

Además de las ideas íntimas y atrevidas, una de las tradiciones más queridas y reconocidas en Washington, DC es el "Boo at the Zoo" en el Smithsonian's National Zoo.

Este evento, típicamente de varios días, transforma el zoológico en un paraíso nocturno con temática de Halloween. La celebración incluye estaciones de "Dulce o trato" a lo largo del parque, espectáculos de magia, exhibiciones de animales con temática, y tallado de calabazas en vivo.

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube