Cayeron los "piratas de mansiones" en Florida: este era su modus operandi para robar más de 2 millones de dólares

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Un esquema de robo sistemático que afectó a comunidades exclusivas de Weston durante medio año fue desarticulado tras la captura de sus principales cabecillas. La organización, encabezada por Daniel Osorio-Valencia y José Elías Barrozo-Espinoza, centraba su actividad en viviendas de alto nivel, de las cuales extrajeron joyas, oro y dinero en efectivo. Según los reportes policiales, los implicados planificaban las incursiones analizando las rutinas de los propietarios para asegurar que las residencias estuvieran desocupadas al momento de ejecutar los ingresos.

Tácticas de evasión y tecnología

Para vulnerar la seguridad de las urbanizaciones cerradas, los responsables de cada robo empleaban métodos de infiltración poco convencionales. El grupo utilizaba botes inflables para desplazarse a través de los canales de la zona, evitando así los puntos de control terrestres y las patrullas de vigilancia privadas. Una vez en los límites de las propiedades, hacían uso de dispositivos inhibidores de señal Wi-Fi, herramienta técnica que les permitía neutralizar los sistemas de alarma y las cámaras de seguridad electrónicas antes de forzar la entrada a las mansiones.

Captura y proceso judicial

La desarticulación de la red de robo se produjo tras una serie de operativos coordinados en diferentes jurisdicciones. Osorio-Valencia fue interceptado en diciembre por agentes del condado de Broward, luego de ser detectado por un sistema de cámaras de vigilancia. Por su parte, Barrozo-Espinoza fue localizado y detenido en marzo por la policía de Indiana. Tras los trámites correspondientes, este último fue extraditado a Florida, donde ambos enfrentan cargos por múltiples delitos graves relacionados con los asaltos ejecutados en el área de Weston.

Balance de los bienes sustraídos

El Departamento de Policía de Broward estima que el valor total de lo sustraído por esta banda supera los 2 millones de dólares. Entre los artículos recuperados y los reportados por las víctimas figuran piezas de joyería fina y lingotes de oro, elementos que eran el objetivo principal de los sospechosos debido a su facilidad de transporte y comercialización en el mercado negro. Actualmente, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si existen otros colaboradores vinculados al apoyo logístico o a la receptación de los bienes robados.

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