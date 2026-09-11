Conductor huye tras arrollar a dos niños que viajaban en una bicicleta: una de las víctimas falleció

Una niña de 10 años murió luego de que un conductor chocara contra su bicicleta eléctrica, en la cual viajaban dos menores, en una calle del noroeste de Miami-Dade.

Tras el fatal incidente, el conductor abandonó la escena, informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO). Ahora, las autoridades buscan al sospechoso.

Las víctimas fueron trasladadas hasta un hospital en condición crítica; a pesar de los esfuerzos médicos, la infante de 10 años murió en horas de la mañana de este jueves.

Conductor huyó tras arrollar a dos menores de edad

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron el miércoles, aproximadamente a las 8:40 de la noche. Agentes del Distrito Northside de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade respondieron a un choque con fuga reportado en el área de la calle 117 y la avenida 7 del noroeste (NW).

La investigación preliminar reveló que un conductor desconocido circulaba con dirección norte por la avenida 7 NW y se aproximaba a la calle 117 NW.

Según Telemundo, el conductor giró a la izquierda hacia la calle 117 NW e impactó a dos menores que circulaban en una bicicleta.

"Después de chocar con las dos víctimas se fue a la fuga", dijo el protavoz de MDSO, Daniel Castillo.

Niña murió por causa de las graves heridas que sufrió

Según los investigadores, los agentes localizaron a un menor de sexo masculino y a una menor de sexo femenino tendidos en la vía, ambos inconscientes.

Personal de los bomberos de Miami-Dade (MDFR) acudió hasta el lugar y trasladó a ambas víctimas al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital en condición crítica, agregó la oficina del sheriff. La niña murió por causa de sus heridas posteriormente.

Los detectives de la Unidad de Homicidios de Tránsito de MDSO asumieron la investigación.

La oficina del sheriff difundió un volante la tarde del jueves con una foto del vehículo involucrado en el fatal accidente, descrito como un Nissan Versa modelo 2009-2012, de color plata o gris.

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