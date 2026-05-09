De Ecuador a Florida por un milagro: donó éste órgano a su hermana para salvarla de la muerte

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El protocolo de trasplante renal aplicado a Brittany Calispa en el sur de Florida marca el cierre de un proceso médico que inició con su traslado desde Ecuador debido a la complejidad de su cuadro clínico. Tras tres años de complicaciones que incluían dificultades respiratorias y gástricas, la paciente fue sometida a una cirugía de reemplazo de órgano en la que su hermano mayor, Kevin Calispa, fungió como donante vivo. El procedimiento, efectuado en las instalaciones de Hollywood, permitió la recuperación de la funcionalidad renal de la joven, quien dependía de tratamiento por sustitución mecánica para mantenerse con vida.

Diagnóstico y traslado internacional

La situación médica de la familia Calispa derivó en una migración forzada hace tres años, luego de que en su país de origen se agotaran las opciones terapéuticas para Brittany. Según los registros clínicos, la paciente presentaba una incapacidad total de sus riñones, lo que generaba síntomas severos y hospitalizaciones recurrentes. Al llegar al Memorial Regional Hospital, los especialistas determinaron que la única vía para garantizar su supervivencia era un trasplante de órgano, iniciando de inmediato las pruebas de compatibilidad con sus familiares directos.

Ejecución de la cirugía y resultados

La intervención se llevó a cabo el 27 de abril de 2025 y tuvo una duración aproximada de cuatro horas. De acuerdo con el personal del Memorial Transplant Institute, la utilización de donantes emparentados aumenta significativamente las tasas de aceptación del órgano por parte del receptor. Durante el último año, este centro hospitalario ha reportado más de 200 procedimientos similares, consolidándose como un punto de referencia para este tipo de cirugías en el condado de Broward. Actualmente, tanto el donante como la receptora han retomado sus actividades académicas y laborales bajo estricta supervisión médica.

"No podía comer porque todo lo que comía lo vomitaba, empezaba con dolores y no podía respirar bien; es un regalo que me dio él y también Dios", relató Brittany sobre su estado previo y la recuperación actual.

Estadísticas de donación en la región

Edson Franco, director del programa de trasplantes de la institución, señaló que un solo donante tiene la capacidad de salvar hasta ocho vidas en promedio a través de diferentes órganos y tejidos. En el caso específico de los riñones, la disponibilidad de donantes vivos reduce los tiempos de espera en las listas nacionales, permitiendo que pacientes jóvenes como Calispa recuperen su calidad de vida de manera más acelerada. La vigilancia postoperatoria para ambos hermanos continúa de forma ambulatoria para garantizar el funcionamiento a largo plazo del órgano trasplantado.

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