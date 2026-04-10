Tres empleados acusados por muerte de paciente en hospital psiquiátrico: ignoraron a un hombre que agonizaba

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Tres empleados de un hospital psiquiátrico están acusados por la muerte de un paciente, en un caso relacionado con la presunta negligencia por parte del personal.

Los trabajadores del Psychiatric Institute of Washington en la capital de Estados Unidos, serían responsables por el incidente, ocurrido en 2020. El caso que ha reabierto el debate sobre la seguridad y el cuidado en hospitales psiquiátricos de la ciudad.

La fiscal federal de DC, Jeanine Pirro, describió los hechos como un ejemplo de “abandono total” de un paciente vulnerable, y los acusados enfrentan hasta 20 años de prisión si son declarados culpables.

Ignoraron a un paciente que agonizaba

El paciente, identificado solo por sus iniciales G.W., tenía 58 años y había sido ingresado en el hospital de Tenleytown tras un “evento médico de emergencia” que requirió resucitación dos días antes de su muerte.

Debido a su condición, debía recibir atención personal, con controles cada 15 minutos documentados en su expediente. Sin embargo, videos de seguridad mostraron que G.W. estaba desnudo sobre un colchón en el suelo y respiraba con dificultad, mientras el personal no actuaba de manera inmediata.

Según Pirro, un técnico psiquiátrico ingresó a la habitación, registró la respiración dificultosa del paciente y no hizo nada durante cuatro minutos. Asimismo, otro técnico entró, se dio un choque de puños con el primero y mantuvo una animada conversación por siete minutos.

Luego, una enfermera llegó, lo observó y volvió con un tensiómetro, pero lo colocó incorrectamente y no intentó la resucitación. La atención no comenzó hasta 21 minutos después, cuando G.W. ya había fallecido.

Familiares demandan al hospital psiquiátrico

Los acusados son Nelson Kuma (37) y Richard Hounnou (45), ambos consejeros psiquiátricos, y Norma Munoz-Bent (68), enfermera registrada, todos residentes de Maryland.

A los acusados se les imputa un cargo de homicidio criminalmente negligente y se declararon no culpables en su primera audiencia. Quedaron en libertad bajo fianza mientras esperan juicio.

Disability Rights DC realizó la investigación y documentó los 21 minutos de inacción. La entidad emitió bocetos basados en los videos del hospital.

La familia de G.W. también presentó una demanda contra el hospital y su empresa matriz, Universal Health Services, que niega las acusaciones. Disability Rights DC expresó preocupación continua sobre la seguridad y el tratamiento psiquiátrico adecuado en la institución.

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