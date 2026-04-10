Asesinó a su madre a machetazos mientras dormía: capturan al presunto homicida en Miranda

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Un hombre resultó detenido, como principal sospechoso por el asesinato de su madre, en el sector Zumba, en Filas de Mariche en el estado Miranda.

El presunto responsable del dantesco crimen fue capturado tras un despliegue inmediato, por parte de los funcionarios de la Policía Municipal de Paz Castillo (Polipazcastillo).

De acuerdo con los reportes, la víctima era una mujer conocida y apreciada en la zona, donde se le llamaba por el apodo de “Nova”. La misma fue localizada sin vida el pasado martes, en el interior de su vivienda.

Mató a su madre mientras dormía

La información publicada por el medio digital El Vigía Móvil indicó que el cuerpo de la agredida se localizó envuelto entre sábanas, en un intento del agresor por retrasar el descubrimiento del crimen.

Las investigaciones preliminares del incidente indicaron que el ataque ocurrió durante la noche del lunes.

Se presume que el agresor, cuya identidad se mantiene bajo resguardo mientras avanza el proceso legal, se encontraba bajo el efecto de sustancias estupefacientes cuando cometió el macabro ataque.

Se conoció que el hombre atacó a su madre mientras ella dormía.

Vecinos reportaron la desaparición de la víctima

Tras recibir la alerta sobre la desaparición de la mujer y los indicios de violencia en el inmueble, comisiones de Polipazcastillo desplegaron un operativo de búsqueda que culminó con la detención del sospechoso.

El implicado quedó a la orden del Ministerio Público para enfrentar los cargos correspondientes por el delito de matricidio.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) inició las investigaciones correspondientes para determinar si existen otros elementos de interés criminalístico en el entorno familiar.

Vecinos de la comunidad de Zumba han expresaron su dolor y rechazo ante la tragedia. Describieron a Nova como una mujer tranquila. Ahora, sus conocidos exigen justicia ante el suceso.

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