Mató a su esposa embarazada durante acto religioso en Barquisimeto: revelan el verdadero motivo del macabro crimen

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturaron a un hombre, como sospechoso por el asesinato de su esposa durante un acto religioso.

La víctima del violento crimen quedó identificada como de Yuriangela Maryelin Toledo Gotopo, de 24 años de edad, quien estaba en estado de embarazo. El homicidio se registró el pasado 7 de abril, en el Barrio El Coreano I Sur, parroquia Guerrera Ana Soto, municipio Iribarren, Barquisimeto, estado Lara.

Las investigaciones del organismo policial realizadas por funcionarios de la Delegación Municipal San Juan Lara, permitieron conocer la ubicación del responsable del crimen violento, quien resultó detenido.

Capturan e identifican al homicida de la madre embarazada

Las autoridades identificaron al agresor como Jhorsuan Emiliano Mendoza Mendez, también de 24 años y esposo de la víctima.

De acuerdo con el informe del Cicpc, el hombre sostuvo una fuerte discusión con su pareja durante un acto religioso.

Posteriormente, el acusado salió de su vivienda desprovisto de ropa, por lo que los lugareños alertaron a comisiones del Cicpc pertenecientes a la Delegación Municipal San Juan Lara y la Guardia Nacional Bolivariana.

Según la publicación del cuerpo detectivesco, fueron los funcionarios quienes encontraron el cuerpo sin vida de la joven. Tras practicarse la necropsia correspondiente, se determinó que falleció por asfixia mecánica, como consecuencia de un estrangulamiento.

Cuando los oficiales del Cicpc detuvieron al agresor, presuntamente, el hombre confesó que, momentos antes de cometer el crimen, leía la biblia. Fue entonces cuando, al ver a su esposa, notó rasgos extraños en ella.

La joven habría descubierto infidelidades de su esposo

Ese sería el motivo por el que se abalanzó sobre la joven y la estranguló con sus manos; sin embargo, los detectives informaron que las investigaciones permitieron desmentir esta versión. Aclararon que se pudo conocer que la víctima había descubierto supuestas infidelidades por parte del hombre y, cuando esta le reclamó por sus acciones, el hombre enfureció y la agredió fatalmente.

Inicialmente, testigos reportaron que la pareja, ambos practicantes de la fe cristiana, se realizaban una oración cuando, repentinamente, el agresor se abalanzó violentamente sobre la mujer. Algunos de los presentes describieron la actuación del hombre como un "ataque demoniaco".

Los vecinos aseguraron que el hombre mostraba una fuerza y un estado de enajenación tal que los presentes no pudieron controlarlo. Además, dijeron que no era la primera vez que el agresor amenazaba a su pareja.

Finalmente, sometieron a Mendoza y lo amarraron a un poste frente a la residencia mientras llegaban las autoridades.

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