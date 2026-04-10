“Da mucho miedo pensar en lo que habría hecho”: secuestrador de niñas se inspiró en videos de torturas y abusos para cometer sus fechorías

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Un hombre, quien intentó secuestrar a dos niñas, en casos separados por pocos días, quedó sentenciado a prisión tras admitir su responsabilidad en los hechos ante un jurado.

De acuerdo con los reportes, el acusado raptó a las infantes en el centro comercial Westfield Mission Valley de San Diego, en California. Por tales actos, fue sentenciado en el Tribunal Superior de San Diego a 10 años de prisión estatal.

Autoridades identificaron al hombre como René Arturo Luján Jr., de 44 años de edad. El mismo admitió haber secuestrado a dos niñas el 18 y el 20 de junio de 2024. Su arresto se realizó dos horas después del segundo intento de secuestro.

Se declaró culpable por los intentos de secuestro

Luján, quien enfrentaba una pena máxima de 12 años de prisión, se declaró culpable a principios de este año. Los cargos incluían el intento de secuestro y la posesión de material de abuso sexual infantil.

Como parte de su condena, está obligado a registrarse como delincuente sexual.

La policía informó que el primer incidente ocurrió cerca de la 1:30 de la tarde del 18 de junio, cuando un hombre abordó a una niña de seis años que empujaba a su hermano menor en un cochecito.

El teniente de la policía de San Diego, Daniel Meyer, indicó que el hombre primero pasó junto a la niña y su familia, luego los siguió y agarró a la niña. La cargó unos metros hasta que la niña empezó a gritar, entonces la soltó y huyó en un Chevrolet Volt negro.

Dos días después, la policía informó que Luján intentó secuestrar a una niña de cinco años en el centro comercial, cerca de las 2:00 de la tarde y meterla en un coche, pero un empleado de un negocio cercano intervino.

Había visto videos de abusos y tortura

Meyer explicó que la matrícula del auto se ingresó en la base de datos del lector automático de matrículas del Departamento de Policía, lo que les alertó de que el vehículo había pasado por un lector de matrículas en el centro de San Diego.

Los agentes detuvieron a Luján alrededor de las 4:00 de la tarde mientras conducía en la zona de Mount Hope, y lo arrestaron.

La fiscal adjunta Eva Kilamyan declaró que una revisión posterior de los dispositivos electrónicos de Luján reveló que, en el tiempo previo a los intentos de secuestro, el sujeto había visto material de abuso sexual infantil y realizó diversas búsquedas en Internet relacionadas con asesinatos, torturas, violaciones y secuestros, incluida la revisión de artículos de noticias centrados en secuestros de menores.

“Da mucho miedo pensar en lo que habría hecho si hubiera tenido éxito en sus secuestros”, dijo el fiscal.

También alegó que, entre los dos intentos de secuestro, Luján fue expulsado de otro centro comercial tras ser visto cuando merodeaba en una zona cercana a donde jugaban los niños.

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